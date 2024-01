Elena Tablada, intervenida solo unos días antes de arrancar ‘Bailando con las estrellas’: «No me quedó otra»

Quedan solo unos días para el esperado estreno de Bailando con las estrellas, el programa presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza, pero las cosas se están torciendo para Elena Tablada. La ex de David Bisbal ha tenido que someterse a un tratamiento urgente en su tobillo.

El espacio es una de las grandes apuestas de Mediaset para este año 2024 que acaba de arrancar y supone un esfuerzo físico para todos los concursantes, pero parece que a la cubana le están pasando factura los primeros ensayos. Tal y como ha mostrado en sus stories, su tobillo se ha resentido.

Para evitar problemas, ha decidido ponerse en manos de un profesional para infiltrarse ozono y células madre, un tratamiento al que no es la primera vez que se somete. «Mi esguince se desarrolló en tendinitis del talón de Aquiles y el sóleo. Ya me lo hice hace años en el ligamento anterior cruzado de la rodilla y me dio buenos resultados», ha contado a sus seguidores.

Se trata de un contratiempo muy importante solo unos días antes del estreno de Bailando con las estrellas, el espacio donde tendrá que demostrar todo el baile que lleva dentro. «Espero poder dar lo mejor de mí y que todas las estrellas que vi hoy me recompensen», asegura.

Este contratiempo podría poner en riesgo su participación en el programa, ya que parece que los ensayos están pasando factura a la diseñadora. Igualmente ella tiene una motivación muy especial para acudir a este programa, ya que se ha convertido en todo un reto personal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telecinco.es (@telecincoes)

«Estoy en un proceso de divorcio y tienes tus altibajos pero bueno esto es un reto que me va a ayudar en mi ámbito personal y emocional. Tengo muchas ganas y estoy muy expectante», decía en el vídeo de presentación para confirmar su presencia en el programa.