Coque Malla lo ha vuelto a hacer. El músico acaba de presentar ‘Una sola vez’, una canción muy especial, cuya idea giraba en su cabeza desde hace años, y que se presenta como un adelanto de su próximo álbum de estudio, que no tardará en vez la luz.

A través de sus redes sociales, Coque Malla ha publicado un texto en el que explica, sin obviar detalles, las razones por las que esta canción es tan especial para él. Un tema tan personal como el videoclip que le acompaña, en el que el músico, se sienta en una sala de cine como si fuera un espectador de su propia vida.

Mientras ultima los detalles de su próximo disco, ‘El astronauta gigante’, el artista ha querido hacer este regalo a sus fans en forma de canción. Una canción inédita que se cuela entre las canciones más importantes de su carrera, que recogerá su nuevo álbum.

“Las sinergias y el caos actuaron a nuestro favor una vez más, provocando con sus misteriosos y sorprendentes mecanismos, que esta canción que me rondaba la cabeza desde hace años y que habla de lo fugaz de la vida del paso del tiempo y de su avance implacable, terminase casualmente siendo el single de presentación de la extensa biografía musical que ahora os ofrecemos, “El astronauta Gigante”. No se me ocurre una canción mejor para introducir un recopilatorio de una vida, que “Una sola vez”», escribió a través de sus redes sociales.

En cuanto a la letra de esta canción, Coque Malla explica que: “La letra habla de cosas que nos hacen sentir tristes, pero también saca una conclusión tan positiva como inevitable: vive intensamente y hazlo ahora mismo, mañana ya es tarde”.

“Ahora es momento de agrupar las tropas, echar la vista atrás y darnos cuenta con tanto vértigo como valentía, que vivimos: “Una sola vez”. Espero que os guste. Coque Malla. Madrid, septiembre 2021”, concluye la presentación de este regalo musical para sus fans.