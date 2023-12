Una comensal de ‘First Dates’ habla claro: «Soy virgen, no tengo problema en decirlo»

First Dates sigue conquistando a los espectadores de Cuatro, también en Navidad. Recientemente, los espectadores del show de citas tuvieron la oportunidad de conocer a parejas tan peculiares como Raúl y Clara, dos jóvenes con las ideas muy seguras.

«Soy un partidazo, visto bien, tengo mi trabajo, mi casa, mi coche… soy una persona muy formal, no soy un cabeza loca que no tiene ideas de futuro, las tengo bastante claras», expresó el comensal en su presentación.

En el amor a Raúl no le ha ido muy bien, aspecto que le comentó a Carlos Sobera. «No me ha ido muy bien. El amor lo defino como una empresa porque tienes que hacer una entrevista previa a la persona que vas a conocer y ver si tienes gustos en común», señaló.

Su cita de la noche fue Clara, un chica de 23 años que sabe perfectamente lo que quiere en su vida. «Soy virgen y no tengo ningún problema en decirlo porque no he conocido a la persona correcta y no la voy a perder con el primero que pase por medio», dijo.

«Creo que es algo importante, sobre todo más para una mujer que para un hombre. Me parece algo muy banal el hacerlo por hacerlo», afirmó la talaverana. Tras presentarse, la pareja pasó a sentarse a la mesa del restaurante. Un encuentro donde fueron conociendo poco a poco sus gustos y puntos en común.

El ataque de risa de una soltera virgen antes de besarse en #FirstDates21D: “Me da vergüenza”https://t.co/ASVIojNLXU — First Dates (@firstdates_tv) December 21, 2023

La joven le comentó a su cita que no había tenido relaciones sexuales con nadie porque estaba esperando a encontrar a la persona indicada. Un dato que a Raúl le gustó mucho. Asimismo, ambos coincidieron en que en un futuro querían formar una familia y tener hijos.

Luego, en el fotomatón, una de las bolas les indicó que debían darse un apasionado beso. Mientras Raúl se moría de ganas de besar a Clara, ella no pudo evitar reírse de la vergüenza. Al final, y tras un apasionado beso, la pareja coincidió en querer tener una segunda cita fuera de First Dates. «Me lo he pasado muy bien», dijo él. «Quiero conocerle un poco más», admitió Clara.