Carrie Underwood no decepciona con ‘Denim & Rhinestones’, su álbum

Carrie Underwood ha vuelto por todo lo alto. La artista estadounidense ha sorprendido a sus fans una vez más con el lanzamiento de Denim & Rhinestones, su nuevo álbum de estudio. Un disco muy esperado, que ya es todo un éxito en todas las plataformas digitales.

Tras el lanzamiento de su primer álbum navideño, My Gift , publicado en el año 2020 y de su primer álbum de góspel, My Savior , el año pasado, la artista regresa con un nuevo álbum country , cuyo lanzamiento ha superado las expectativas de sus fans.

Denim & Rhinestones está formado por un total de 12 canciones, entre las que se encuentran Hate My Heart, Burn o Crazy Angels. Por otro lado, el single principal, Ghost Story, se ha publicado acompañado de un videoclip espectacular dirigido por Randee St. Nicholas.

TODAY’S THE DAY! Put on your Denim & Rhinestones, call up your fellow Crazy Angels, grab a glass of Pink Champagne and listen to my new album! https://t.co/IkH4toLzf2 #DenimAndRhinestones 💜💎 pic.twitter.com/JGNqhua44A

Tanto el álbum como el videoclip de su primer single, han tenido una acogida espectacular, demostrando que el regreso de la artista a la música era uno de los más esperados del año. De esta forma, muchas de las canciones se han colado en las listas más importantes de Estados Unidos.

Por otro lado, la artista estadounidense anunció recientemente su nueva gira de estadios de Estados Unidos, The denim & rhinestones tour, con fechas de conciertos entre otoño de este año y primavera del año que viene.

La nueva gira de Carrie comenzará el próximo mes de octubre, con paradas en 43 ciudades de Estados Unidos, incluido el Madison Square Garden de Nueva York, el Bridgestone Arena de Nashville, y Crypto.com Arena de Los Ángeles. Todo un sueño cumplido para la artista.

Carrie takes the @opry stage tonight for two shows! If you can’t be there, listen live on @WSMradio or at https://t.co/IDFXIZVNM0 beginning at 7pm CT. In the meantime, check out Carrie’s performance of #GhostStory from last time she was there! https://t.co/0GrdY49g46 -TeamCU pic.twitter.com/0ncfPAwAS4

— Carrie Underwood (@carrieunderwood) June 7, 2022