Billie Eilish protagonizó un emotivo homenaje a Angus Cloud en su último concierto

El pasado 3 de agosto, Billie Eilish protagonizó la apertura del Lollapalooza de Chicago 2023, una actuación muy esperada, donde además de interpretar sus mayores éxitos, la artista estadounidense también quiso realizar un emotivo homenaje al actor Angus Cloud.

El fallecimiento repentino del actor de la serie Euphoria Angus Cloud ha dejado a sus seguidores muy conmocionados por la noticia. El actor estaba pasando por un mal momento respecto a su salud mental, y no logró superar la pérdida de su padre, por lo que decidió quitarse la vida.

Una noticia que sacudió al mundo y que volvió a mostrar la importancia de la salud mental. Tras la cual, numerosos rostros conocidos se han pronunciado, entre ellos, la joven estrella de la música, que no dudó en realizar un tributo en su honor en su último concierto.

Billie Eilish homenageou Angus Cloud ao fim da performance de “Never Felt So Alone”. 🖤 pic.twitter.com/UWXhmQ5PDP — Billie Eilish Brasil (@BillieEilishBR) August 4, 2023

Billie Eillish, quiso dedicar unos minutos antes de comenzar a cantar Never felt So Alone, una de las canciones que formaron parte de la banda sonora de la segunda temporada de Euphoria, para realizar un homenaje al actor recientemente fallecido.

«RIP Angus Cloud», pronunció la artista estadounidense antes de comenzar a cantar, mostrando sus condolencias por esta triste pérdida que hace unos días sacudió al mundo. La emotiva reacción del público fue inevitable, dedicando un sonoro aplauso al actor, con el que le rindieron un bonito homenaje.

Un momento muy emotivo que marcó el inicio de esa jornada del festival de una manera especial. Con tan solo 21 años, la artista estadounidense volvió a demostrar su gran sensibilidad a la hora de interpretar, haciendo que el Lollapalooza se viniera abajo durante todo su concierto.