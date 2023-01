Con motivo del estreno de la serie Cristo y Rey, inspirada en la vida de Bárbara Rey y Ángel Cristo, la actriz ha acudido al plató de Y Ahora Sonsoles en Antena 3 para hablar de ella y promocionarla, junto a la presentadora Sonsoles Ónega. Está protagonizada por Jaime Lorente y Belén cuesta, narra la vida de la exvedette y el domador de leones.

La actriz además de sincerarse sobre su relación con el Rey de España, Juan Carlos I, aprovechó para lanzar muchas indirectas al programa Sálvame, un programa que, como ella relata, nunca la ha tratado del todo bien. Aunque no ha querido decir el nombre de este y lo ha mantenido oculto, después de todo lo que contó, los allí presentes adivinaron que se trataba del programa de Telecinco.

Barbara Rey habla por primera vez, sobre su romance con el Rey Juan Carlos I, en el programa de Antena 3, y Ahora Sonsoles pic.twitter.com/CYBYy6mQ3K — VIDEOVLOG DE IGNACIO (@ignacio_vlog1) January 20, 2023

“Me hubiese gustado que no hubiese ocurrido nunca. No ha sido bueno para mí. Lo he dicho con mucho respeto, no he dicho nada que no hayan dicho los demás, sabía claramente que era una relación que no podía tener en un futuro. Tanto por su parte como por la mía hay un respeto a determinadas cosas y no todo vale”, se sinceraba sobre su relación con el Rey Juan Carlos.

En ese momento la actriz comenzaba a hablar de Sálvame, contando todo lo que le habían hecho a lo largo de estos años: «Todo el mundo viviendo de contar cosas de las que no tienen ni idea. Y algunos se creen que lo saben todo y no, ni muchísimo menos”. En ese instante soltó una información que nadie conocía: “De hecho, ha habido una demanda que yo gané el año pasado y que nunca lo han dicho”, aseguraba.

💥Mega exclusiva del programa de Sonsoles. Bárbara Rey habla clara y abiertamente de su relación con el Rey Emérito. Enhorabuena @YAhoraSonsoles pic.twitter.com/0NpIxk79Af — Seram1 (@Seram110) January 19, 2023

Pero no todo quedó ahí: «A mí me pusieron verde, dijeron de mí de todo y dijeron una serie de cosas que yo había recibido, que no es cierto. Y yo entonces les gané. Para decirlo no hubo problema, porque eran todos los días. Pero a la hora de haberles ganado la querella que les puse, no han comentado lo más mínimo”.

Bárbara Rey, de esta manera, zanjaba el tema: «Ya sabemos cómo es la justicia en estos temas. Pero está clarísimo que yo tenía razón y ellos no, porque si no, no habría ganado». Acto seguido, aprovechaba para dar las gracias a Sonsoles por dejarla hablar y escucharla. De hecho, la entrevista terminaba con las dos fundiéndose en un abrazo.