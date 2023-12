«¡Es un babas!»: una soltera de ‘First Dates’ sentencia a su cita

First Dates continúa uniendo corazones o, al menos, intentándolo. El popular show presentado por Carlos Sobera recibió, recientemente, a Manolo y Maribel. Una pareja de solteros que dejaron claro que no hay una edad determinada si de encontrar a tu media naranja se trata.

La soltera volvió a repetir experiencia en el programa de Cuatro debido a que su primera cita era demasiado marchosa para su gusto. Busca a alguien que le haga compañía, que sea cariñoso y que tenga una mirada que le quite el suspiro. Fue entonces cuando conoció a su cita, Manolo.

La insólita reacción de una soltera al escuchar a su cita de #FirstDates18D piropearla: “Tienes un trasero muy hermoso”https://t.co/VjBMnymuX6 — First Dates (@firstdates_tv) December 18, 2023

A sus 85 años, el soltero sigue siendo todo un caballero. Por ello, Manolo le entregó una Rosa a Maribel nada más llegar. Él pretendía saludarla con dos besos, pero ella se alejó y lo rechazó. Un gesto que le explicó diciéndole que es «un poco estrecha». Un comentario que al comensal no le hizo mucha gracia y que provocó que la velada comenzase con mucha tensión.

Poco a poco fueron entrando en conversación, pero la chispa entre ellos era inexistente. Después de comer, pasaron a la barra para pagar la cuenta, momento en el que Manolo se percató de un pequeño detalle. «Tienes un trasero muy hermoso», le ha susurrado. Por su parte, la mujer lo tuvo claro.

«Es un babas, de un señor de 80 años», dijo a la cámaras de First Dates. Al final de la cita, él si quiso seguir conociendo a su acompañante en una segunda velada. «Una no, tendría 40. Me ha gustado tu carácter y tu entendimiento, y luego el tipo que tienes, tan hermoso, y que eres guapa», le dijo. Sin embargo, su palabrería no sirvió para que Maribel cambiase de opinión. «Lo siento Manolo, pero yo no tendría una segunda cita contigo», sentenció.