Asraf Beno decide poner solución a un problema que arrastra desde su llegada de ‘Supervivientes 2023’

Ser concursante de Supervivientes 2023 no es nada fácil. El icónico concurso de Mediaset España apagó sus cámaras, una edición más, hace tan solo unas semanas. Una nueva entrega que contó con participantes tan luchadores como Asraf Beno.

La pareja de Isa Pantoja tuvo que conformarse con el cuarto puesto obtenido en la final del programa, viendo como Bosco Martínez-Bordiú se alzaba con la victoria. Por ello, y tras regresar a la calma y la rutina de España, el joven de 27 años ha querido poner remedio a una dolencia que lleva soportando desde su paso por Honduras.

Uno de los mayores dolores de cabeza del concursante han sido sus dientes. Por ello, ha acudido a su dentista de confianza para erradicar por completo las molestias que padece desde que formó parte de la aventura televisiva. «Estoy aquí en la clínica que me voy a poner unos empastes porque la verdad que venimos destrozados de la isla y estoy recuperándome entre el fisio, los dientes… Y nada, me van a anestesiar para quedarme como nuevo», explicó en sus historias de Instagram.

Pero, no es la única secuela que le ha dejado el concurso. Volver a la rutina deportiva le está costando más de lo esperado. «Acabo de salir de entrenar, pensaba entrenar muchísimo más pero no he podido hacer mucho porque estoy súper atrofiado. No consigo entrenar bien será porque los músculos han estado inactivos mucho tiempo pero seguiremos intentándolo y dándolo todo», confesó.

Todo ello sumado a su ansiedad por la comida basura. «Para mí es un esfuerzo increíble venir al supermercado y no coger comida basura. Pasar por los pasillos de las pizzas o los donuts y no coger nada de nada… Lo he conseguido y he salido victorioso del supermercado pero de verdad el impulso que tengo por coger esa comida es increíble, menos mal que me he resistido. Pero difícil es un rato», afirmó Asraf Beno.