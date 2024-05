Ángel Cristo Jr se niega a reconciliarse con Sofía Cristo: «Después de haber hablado con Ana…»

Para nadie es un secreto que Ángel Cristo Jr no tiene la relación familiar más idílica del mundo. El hijo de Bárbara Rey ha dejado claro, en numerosas ocasiones, que no quiere saber nada de su madre. Para él la relación con su progenitora es inexistente y no tiene ningún tipo de solución. Pero, nunca le ha cerrado las puertas a su hermana Sofía Cristo, hasta ahora.

La visita de Ana Herminia, su pareja, a Honduras le ha hecho ver las cosas desde otra perspectiva. Una conversación que no le ha dejado indiferente y que le ha ayudado a saber a quiénes quiere en su vida y a quiénes no. Una situación que le explicó a su compañero Gorka durante su estancia en Supervivientes 2024.

«Mi madre dijo que yo estaba muerto», comenzó explicando Ángel Cristo Jr. «Luego se disculpó con una carta burocrática, pero dejé claro que no existe reconciliación, ni con ella, ni con mi hermana», le dijo seriamente a su compañero de reality. «Después de haber hablado con Ana, para mí ha sido una liberación», agregó contundentemente.

Por su parte, Gorka, que lo estaba escuchando atentamente, intentó comprender el punto de vista de su compañero. «Tú sabrás todo lo que has sufrido», le respondió. Pero, lejos de concluir ahí la conversación, Ángel Cristo Jr quiso definir a su familia de mala manera.

«Son un lastre de maldad y negatividad, y yo quiero luz y alegría», señaló molesto. Unas declaraciones que dejaron a los colaboradores que se encontraban presentes en el plató de Supervivientes: Tierra de Nadie completamente anonadados.

Alejandra Rubio, como tertuliana del formato, quiso dar su opinión al respecto. «Las parejas malmetiendo en relaciones familiares», dijo con disgusto. Unas palabras con las que dejaba caer que Ana Herminia no se tenía que haberse metido en los asuntos familiares de la familia Cristo.

Por su parte, Nagore Robles, ex pareja de Sofía Cristo, no se quedó callada. «Hay familias que no viven en una educación sana, hay que respetar lo que dice y que continúe con su vida si es lo más sano para él», comentó.

Ángel Cristo Jr y Ana Herminia se casan en Supervivientes 2024

Hace tan solo unos días, Ana Herminia viajó hasta Honduras para reencontrarse con Ángel Cristo Jr. Un emotivo momento donde ambos manifestaron en alto el profundo amor que sienten por el otro. De hecho, y lejos de quedar ahí, los concursantes fueron testigos de la boda de la pareja.

Por primera vez en la historia del reality, la audiencia fue testigo de una boda en directo. Ángel Cristo Jr y Ana Herminia se dieron el «sí quiero» frente a algunos de los concursantes de la edición. «Te voy a amar, te voy a proteger, te voy a cuidar, te voy a entender… aprovechemos esta oportunidad para que pasemos el resto de nuestros días juntos», le dijo Cristo a su chica.

«Tú te mereces ser feliz. Te prometo hoy, amor, que te voy a hacer el hombre más feliz del mundo. Te voy a amar toda la vida», le respondió ella. Unas palabras que fueron selladas con un profundo beso frente a todos los presentes.