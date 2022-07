Anabel Pantoja estalla, como nunca, contra Ignacio de Borbón en ‘Supervivientes 2022’

Ignacio de Borbón vuelve a estar en el centro de la polémica del programa de Telecinco, Supervivientes 2022. Nuevamente se ha visto señalado por sus compañeros debido al siempre controvertido tema de la comida. La que ha cargado las tintas especialmente contra Ignacio de Borbón es la herida Anabel Pantoja, la cual ha atravesado una semana especialmente complicada tras la expulsión de su actual pareja Yulen Pereira.

Todo ha venido a raíz del reparto de un coco. El encargado de distribuir en partes iguales el coco ha sido el más joven de la isla hondureña. Cuando Anabel Pantoja ha comprobado el resultado de esta partición no ha podido contenerse y ha estallado contra Ignacio de Borbón. “Ya tienes la fama” le ha increpado la sevillana, además, le ha acusado de “vender una cosa que no es”.

La tensión ha ido en aumento entre los dos concursantes y el benjamín del programa ha reconocido que le pone muy nerviosos la manera que tiene de hablarle Anabel Pantoja, ya que en sus palabras “solo sabe soltar mierda”. Esto ha hecho que la andaluza perdiese completamente el control y haya querido seguir discutiendo con el familiar de la corona española.

De esta manera, le ha dicho lo siguiente: “Te viene muy bien decir delante de la cámara que te estoy gritando”. A las cámaras, ha reconocido que “Tiene 21 años y sabe mucho y no es la inocencia que nos quiere hacer ver, que no venda algo que no es”.

La tensión acumulada va creciendo en el programa conducido por Ion Aramendi. Las semanas pesan para todos los concursantes y la convivencia entre muchos de sus concursantes esta siendo extremadamente complicada. Apenas quedan unos cuantos días para la gran final de Supervivientes 2022. Veremos quién se lleva el gato al agua y si Jorge Javier Vázquez podrá estar presente en ella debido a su problema de laringitis.