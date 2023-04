Ana María Aldón, contundente con Sergio Garrido en ‘Fiesta’: “Nuestra amistad está rota”

Ana María Aldón vuelve a la carga contra Sergio Garrido en Fiesta tras las duras declaraciones que éste le propició a su hija, Gema Aldón, con la que había compartido unos días de convivencia durante su aventura en Supervivientes 2023, antes de ser expulsado. El paparazzi le dedicó unas palabras bastante duras y ahora se han vuelto a reencontrar.

“Gema Aldón es una quinqui y una chunga, una mala persona. Negativa y provocadora. Ha sido lo peor de este concurso”, expresó Sergio Garrido durante el programa Fiesta. Desde ese momento, Ana María Aldón aclaró que si se seguían llevando era porque tenían que seguir compartiendo espacio en el plató; pero no porque quisiera tener algún tipo de relación con este.

“Tu hija es muy complicada, vete con ella dos semanas al pisito de Solos y a ver cómo salís”, le reprochó durante el programa. Sergio Garrido quiso pedirle disculpas: “Tu hija no se merece a la madre que tiene, vale millones. Me duele. Te pido disculpas a ti, eres maravillosa. la mejor persona que he conocido , pero me da pena por tu hija, no valora nada”, explicaba su postura. Ana María sin embargo no aceptaba sus disculpas y le reprochaba que había vendido a su hija delante de toda España.

Emma García le comentaba al paparazzi que había sido culpa suya que la diseñadora hablara así de él: “Sé que no es la bienvenida que te esperabas pero en cierto modo lo has provocado tú”, decía. La madre de la exconcursante de Supervivientes 2023 quiso explicar que si la hubiese hablado en privado y no delante de toda España no le hubiera dolido tanto: “Vamos a seguir siendo compañeros y te trataré con el mismo cariño y respeto, pero nuestra amistad tiene una fractura”, sentenciaba la diseñadora.