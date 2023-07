Alma Bollo comparte sus resultados médicos y desvela la dolencia que le han diagnosticado

No es extraño que los concursantes de Supervivientes arrastren algún problema de salud en forma de secuela tras su paso por el concurso. Una de las más castigadas en este sentido esta última edición se trata de Alma Bollo.

Durante su estancia en Honduras su salud sufrió algún que otro altibajo que le llevó a tener que acudir a los médicos del programa. De estos profesionales recibió un diagnóstico de colon irritable. No fueron pocos los comentarios por parte de los espectadores que una y otra vez se extrañaban de que la exconcursante no tuviera una pérdida de peso visible. La realidad es que los problemas estomacales le provocaban hinchazón de estómago.

Desde su vuelta a España ha acudido a más médicos y se ha estado sometiendo a diferentes análisis de los cuales ya ha recibido resultados. En su faceta de influencer, Alma Bollo ha compartido con sus seguidores de Instagram cuál ha sido el diagnostico. “Lo que han visto es lo que yo ya sabía. Me dijeron que estaba llena de gases y me decían que no sabían cómo podía vivir cómodamente. Estoy completamente llena de gases y además no puedo ir al baño”, ha desvelado.

Además, ha mostrado que su barriga sigue hinchada al igual que lo estuvo durante Supervivientes 2023. Uno de los diagnósticos que ha recibido es que sufre de una gastritis, algo tranquilizador ya que podía haber sido mucho más grave. “Uno de los resultados de la endoscopia era gastritis. Dentro de lo malo, es con lo mejor que me podía encontrar”, contaba la hija pequeña de Raquel Bollo aliviada.

Todavía le quedan por recibir más resultados de otras pruebas y después de ello se volverá a poner en mano de los médicos para descubrir que tratamiento seguir. “Todavía faltan resultados de biopsias para ciertas bacterias que es probable que tenga”, ha explicado. “Pero bueno, estoy contenta de que haya salido gastritis y no otra cosa. No me hubiera gustado colon irritable o la enfermedad de Crohn porque son cosas heavys y difíciles con las que convivir en el día a día”, ha dicho finalmente.