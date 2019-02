‘Oscars 2019’: Estas han sido las 4 grandes sorpresas de la edición

Pese a que los ‘Oscars’ son los premios que cierran la temporada y, por tanto, ya hemos visto otras muchas ceremonias y vamos observando cómo se destacan los favoritos en cada categoría, siempre nos llevamos alguna sorpresa. Es la magia de la Academia, que cuando menos lo esperamos da un giro y apuesta por una película o una interpretación que estaban prácticamente descartadas.

Y en este 2019 parece que las predicciones han fallado bastante. Es cierto que, a priori, estábamos ante uno de los años más predecibles de la última década. ‘Roma’ sería la vencedora de la noche, acompañada de Rami Malek, Glenn Close y poco más. Pero, una vez más, hemos dado por sentadas las cosas demasiado pronto, como comprobamos este domingo 24 de febrero.

Ahora que conocemos a los ganadores de estos ‘Oscars 2019’, estamos en disposición de analizar las mayores sorpresas, que podemos reducir a 4. Pero vaya 4.

No es la primera vez que la Academia da la sorpresa en la categoría de Mejor Película. Está considerada como la más importante, la más codiciada, y en esta ocasión la estatuilla ha recaído en una película que, fuera de la temporada de premios, no ha hecho mucho ruido. ‘Green Book’, ese viaje de Don Shirley y Tony Lip, ha conquistado a los académicos, que han premiado a esta historia tan pura y a la vez tan compleja, por encima de ‘Roma’, que partía como gran favorita.

Otra de las grandes sorpresas de la noche llegó con el Oscar a Mejor Actriz Protagonista. Prácticamente desde el comienzo de la temporada de premios, Glenn Close era la gran favorita para alzarse con este premio. De hecho, la protagonista de ‘La buena esposa’ se lo ha llevado prácticamente todo. Pero el guión comenzó a cambiar cuando en los BAFTA la triunfadora fue Olivia Colman. Su papel en ‘La favorita’, en la que está brillante, ha servido para que se lleve a Inglaterra una estatuilla.

Olivia Colman is blown away as she accepts her Best Actress Award for her performance in @the_favourite. #Oscars pic.twitter.com/4oQAUUv19Y

— The Academy (@TheAcademy) 25 de febrero de 2019