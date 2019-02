‘First Man’: El gran fracaso de los ‘Oscars 2019’ que nadie imaginaba

Un fracaso inesperado: 'First Man' y Damien Chazelle

Cuando se anunció que Damien Chazelle se embarcaba en un nuevo proyecto de la mano de Ryan Gosling, poco después del gran triunfo de ‘La La Land’, ya esperábamos que la película se convirtiera en la gran triunfadora de su año. Una sensación cuya fuerza aumentó incluso más cuando se confirmó que ‘First Man’ estaría centrada en la figura de Neil Armstrong y en su viaje hasta convertirse en el primer hombre en pisar la Luna.

El director es uno de los principales talentos jóvenes del momento, tal y como lo demuestran películas como el musical anteriormente mencionado o ‘Whiplash’. Sin embargo, parece que con este largometraje ha pinchado, al menos lo ha hecho a nivel de crítica y de reconocimientos. De hecho, su presencia en los ‘Oscars 2019’ es prácticamente anecdótica, con 4 nominaciones en las consideradas como categorías menores.

Más allá de los ámbitos técnicos, ‘First Man’ ha pasado completamente desapercibida. La actuación de Ryan Gosling no ha sido premiada, como tampoco lo ha sido la dirección de Damien Chazelle, el guión o la película en sí. Un fiasco que nos ha pillado por sorpresa y que demuestra que, cuando hablamos de arte y especialmente de cine, no podemos dar nada por hecho, no podemos adelantarnos a los acontecimientos.

A priori, este largometraje lo tenía absolutamente todo para convertirse en la película del año, para pasar a ser uno de esos títulos que hacen historia. La dupla Chazelle-Gosling había demostrado ser una combinación de oro, el director parecía haberle tomado el pulso al público y la historia es una de esas que todos conocemos, pero de la que no sabemos demasiado. Nada podía fallar. Y sin embargo…

Han sido otros títulos, de los que quizá esperábamos menos, los que han sorprendido positivamente en esta temporada de premios. ‘La favorita’ es un buen ejemplo de ello, como también pueden serlo ‘Black Panther’ o ‘Green Book’. En unos Oscars en los que han encontrado espacio géneros que nunca lo tuvieron, como el de los superhéroes, ‘First Man’ no ha convencido a la Academia.

Y sí, podemos afirmar que es el gran fracaso de los ‘Oscars 2019’. No sólo por el reducido número de nominaciones que ha logrado, sino por lo mucho que se esperaba de ella. Aunque tratándose de Damien Chazelle, es más que probable que tenga la revancha preparada. Y estamos deseando disfrutarla.