Álvaro Rico ha encontrado una buena manera de hablar de la primera temporada de 'Élite'

Ha pasado mucho tiempo desde que pudimos disfrutar de la primera temporada de ‘Élite’, pero no olvidamos. No es como si quisiéramos hacerlo, en realidad. Tampoco es como si nos dejaran. La primera temporada, con ese final impactante, dio paso a una segunda que ya se encuentra en pleno rodaje. Todavía no tenemos fecha de estreno confirmada en Netflix, pero no tardará en llegar.

E incluso aunque la espera se termine haciendo más larga de lo que nos gustaría, hemos encontrado la manera de que ese tiempo no nos resulte tan pesado. Ha sido Álvaro Rico, que en la ficción interpreta a Polo, quien ha conseguido que encontremos el entretenimiento perfecto. Un entretenimiento al que nos gustaría recurrir en bucle –ni confirmamos ni desmentidos que estemos ya en ese mood.

Y es que en la cuenta oficial de YouTube de ‘Élite’, nos han sorprendido con ‘Todo un poco regular’. ¿Qué es ‘Todo un poco regular’? La canción, interpretada por Álvaro Rico, que resumen en algo menos de cuatro minutos una de las ficciones estrella de la plataforma. Siempre desde la perspectiva de Polo y con spoilers por doquier, os dejamos que disfrutéis de ella:

Como nos cuesta decidir cuál es nuestra parte favorita, vamos a dejar que seáis vosotros mismos quienes nos contéis qué os ha entusiasmado más. Es posible que nos hayamos aprendido la letra después de escucharla un par (de cientos) de veces.

El vídeo acumula casi 200.000 visualizaciones en YouTube y estamos convencidos de que, si se lo plantean, llegará a ser un exitazo. Para hacer aún más amena la espera hasta la segunda temporada, os dejamos una mini-entrevista reciente en la que conseguimos que Dana Paola nos defina esta segunda entrega con una palabra muy interesante: