Miley Cyrus y Liam Hemsworth decidieron casarse tras este trágico momento en sus vidas

Miley Cyrus y Liam Hemsworth no solamente protagonizaron una de las bodas más sonadas de los últimos tiempos sino que, por si fuera poco, también se han convertido en una de las parejas más queridas. Es evidente que son un claro ejemplo de que el amor verdadero existe.

Se casaron a finales de 2018 por sorpresa. Nadie imaginaba que, finalmente, Miley Cyrus y Liam Hemsworth darían uno de los pasos más importantes de su vida. Pero lo hicieron y recientemente confirmaron algo que no ha dejado absolutamente indiferente a nadie.

¿En qué consiste? La pareja ha querido confesar cuál fue el motivo que les hizo llegar al matrimonio sin pensarlo demasiado. Tenían ganas de dar el paso pero jamás terminaban de decidirse. Todo hasta que sucedió un instante verdaderamente trágico que hizo que todos sus planes se esfumaran.

Thank you for always bending down to hug me … I promise I will always meet you in the middle on my tippiest toes! I love you Valentine! @liamhemsworth pic.twitter.com/ALUsLrnTaH

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) February 14, 2019