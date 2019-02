María Jesús Ruiz termina su relación con Antonio Tejado: “No quiero forzar algo que no siento”

María Jesús Ruiz decide terminar su idilio con Antonio Tejado en 'GH Dúo'

María Jesús Ruiz está siendo, para bien o para mal, una de las grandes protagonistas de ‘GH Dúo’. ¡No es para menos! Sus continuos rifirrafes con Julio Ruz provocaron la expulsión directa de éste por conducta inadmisible. Tras este hecho, parecía que la de Jaén estaba comenzando a vivir su concurso.

Y lo hizo acercándose a Antonio Tejado. Lo que empezó siendo un tonteo, luego fue a algo más. Tanto es así que comenzaron a intercambiar muchísimos besos, momentos y hasta una boda el mismo día de San Valentín. Todo estaba yendo muy rápido y los espectadores estaban algo mosqueados.

No entendían cómo, de la noche a la mañana y sin apenas hablar, habían pasado a algo más. Al principio estaban enganchados a la historia y, posteriormente, comenzaron a cansarse. De igual manera que lo estaba haciendo María Jesús Ruiz, que ha decidido cortar de raíz toda esta situación.

María Jesús: “Cuando yo tengo sexo es porque lo decido yo” #GHDÚODBT6 pic.twitter.com/5NbBzv70M9 — Gran Hermano (@ghoficial) February 17, 2019

“Lo que venía siendo algo bonito se ha convertido en algo muy feo”, aseguró la propia ex Miss España en el confesionario. Tiene claro que las cosas no están yendo como ella quería y estaba dispuesta a cortar por lo sano antes de que fuera a más y, por su parte, fuera a peor.

Por ese mismo motivo, tal y como empezó la relación de rápido, también se ha terminado. Muchos son los espectadores que, después de esto, tienen claro que el acercamiento entre los dos fue una mera estrategia de cara a ‘GH Dúo’. ¿El tiempo habrá demostrado que esto es cierto?

Lo que sí parece ser es que no viene del todo bien a María Jesús Ruiz. Ella no sabía que estaba nominada, ya que fue decisión directa de Kiko Rivera e Irene Rosales como líderes. Este movimiento contra Antonio Tejado podría pasarle factura, o igual no. El resultado lo veremos el próximo jueves durante la gala de ‘GH Dúo’.