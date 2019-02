Ylenia carga contra María Jesús para tratar de salvar a Sofía de la expulsión

Ylenia está siendo una de las grandes sorpresas de ‘GH Dúo’. Ya nos fascinó durante esa etapa en ‘GH VIP’ pero ahora ha llegado más fuerte que nunca para regalarnos grandísimos momentos dentro de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Pero no todo es tan bonito como parece.

La de Benidorm empezó el concurso de manera brillante puesto que empezó a conocer a sus compañeros y era coherente tanto para lo que hacían bien como para lo que hacían mal. Era muy crítica y autocrítica, por si fuera poco. Pero desde hace unas semanas todo ha cambiado tras su acercamiento a Sofía Suescun.

Entre ellas existe algo así como una hermandad, cosa que la audiencia no lo ve del todo bien. No para nada, sino porque creen firmemente que la de Pamplona está manipulando a Ylenia. Ahora que Sofía Suescun está nominada con María Jesús, la joven ha querido sacar de una manera cruel toda su artillería.

#GHDUO6F uyyy YLENIA… si quieres nominar a MARIA JESUS, nomínala, pero no tengas esa demagogia. No uses un tema tan serio para jugar en tu concurso. Qué sabes tú de verdad de esa relación? y más después de que vieras que han expulsado a JULIO? Uyyy estás tirando tu concurso. pic.twitter.com/ETblkNQcEL

— Wrist (@cabecitacrazy) February 7, 2019