Michael B. Jordan acudió a terapia tras el rodaje de ‘Black Panther’

Los efectos que Erik Killmonger tuvo en Michael B. Jordan

‘Black Panther’ es una de esas películas en las que el espectador se queda con todo, en las que todo brilla, en las que todo destaca, en las que todo está bien hecho. Incluso el villano, Erik Killmonger, interpretado por Michael B. Jordan, ha superado esa barrera en la que muchos se quedan atascados, y ha pasado a convertirse en uno de los personajes favoritos de la gran mayoría de seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel.

Para muchos, este villano es ya uno de los mejores de la historia del UCM, pero no se queda ahí. Es un personaje profundo, que ha dejado una importante huella en el público, y del que todos queremos saber más. Killomnger ha dejado un poso en nosotros, como también lo ha hecho en el propio Michael B. Jordan, quien se sumergió por completo en él para que fuera tan veraz como llego a ser.

Durante su reciente visita a SuperSoul Conversations, con Oprah Winfrey, el actor ha hablado con total sinceridad del proceso de construcción de Killmonger, de cómo se metió en la piel de su personaje y de las enorme consecuencias que tuvo en él. Lo que a nosotros nos llegó como una interpretación maravillosa y sobrecogedora, para él fue tirarse directamente a la piscina, sin salvavidas.

“Por supuesto, es un extremo, una versión exagerada de la diáspora africana desde la perspectiva afroamericana, así que para poder aceptar ese dolor y esa rabia y todas las emociones que Erik representa de ser negro o moreno aquí en América… Eso es algo que no me tomé a la ligera”, comentaba Michael B. Jordan durante este encuentro.

Según él mismo confesó, no hubo un proceso como tal para introducirse en el personaje. “Simplemente hice lo que sentía que necesitaba hacer o lo que se sentía bien en cada paso del camino… Pero no tenía un plan de escape tampoco. Creo que estar en ese estado mental, me atrapó. Fue algo duro para mí al principio… Reajustarme al hecho de que la gente se preocupe por mí, aceptar el amor que había rechazado”, añadía el actor.

Unas palabras de las que se extrae lo complicado, duro e impactante que fue para él convertirse en Erik Killmonger, hasta el punto de llegar a necesitar terapia para volver a su estado normal. “Tu mente es muy poderosa. Tu mente conseguirá que tu cuerpo supere un umbral en el que habría abandonado. Honestamente, la terapia, simplemente hablar con alguien, me ayudó mucho”.

Estamos hablando de un personaje con muchas capas y también con muchos traumas, muchos fantasmas, mucho dolor, en el que Michael B. Jordan se metió con todo, para representar a miles de personas en él y para conectar con todos. Ahora sabemos los efectos que tuvo ese trabajo en él.