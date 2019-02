Antonio de la Torre y las importantes dedicatorias que olvidó en los Premios Goya 2019

Tres importantes dedicatorias que Antonio de la Torre rescató tras recibir su Goya

Esta última edición de los Premios Goya nos ha dejado muchas cosas positivas, y una de las más aplaudidas por el público ha sido el Goya a Mejor Actor Protagonista para Antonio de la Torre. El actor madrileño es ya el intérprete con más nominaciones en la historia de estos premios (13), pero hasta el momento sólo poseía un cabezón (a Mejor Actor de Reparto por su trabajo en ‘AzulOscuroCasiNegro’).

Por eso, todos esperábamos que su interpretación en ‘El reino’, donde ha logrado humanizar hasta límites insospechados a Manuel López-Vidal, fuera reconocida por la Academia de Cine. Un deseo que, por supuesto, él también compartía, aunque, tal y como comentó en muchas ocasiones, no estuvo convencido del todo de que así sería hasta que no escuchó su nombre.

Aunque estamos hablando de un actor veterano, acostumbrado a todo tipo de reconocimientos, los nervios también se apoderaron de él cuando subió al escenario para recoger su Goya. De hecho, según él nos confesó en una entrevista posterior a la gala, llegó incluso a olvidarse una serie de dedicatorias que tenía en mente.

En primer lugar, se le pasó por completo dedicarle este premio a su representante, Bigarren Sáiz, a quien siempre tiene muy presente. Pero, más allá de la anécdota, Antonio de la Torre mostró su descontento por no haber compartido su Goya con los trabajadores públicos y con todas las mujeres que impulsaron su carrera en sus inicios.

Fue el propio actor el que, como decimos, quiso recalcar esto en la entrevista posterior, para así completar su discurso. Aunque a priori no tiene el mismo impacto que si hubiera sido dicho en la gala en directo, no quiso dejarse estas importantes dedicatorias, especialmente las dos últimas, en el tintero, lo cual dice mucho de él.

No es la primera vez, ni mucho menos, que Antonio de la Torre se posiciona al lado de los trabajadores públicos y apoya a las mujeres (no sólo en el ámbito del cine). De hecho, el actor, generalmente, no tiene problemas a la hora de tocar temas sociales en sus entrevistas y, para muchos, se ha convertido desde hace años en un generador de opinión.