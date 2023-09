Estos son los invitados de ‘El Hormiguero’ de hoy, jueves 7 de septiembre

Tras la visita de Miguel Bosé, que reapareció ante las cámaras tras su tenso encuentro con los medios en el FesTVal de Vitoria para presentar su docu-serie, El Hormiguero recibe hoy dos nuevos invitados. Estos son los dos actores que se sentarán con Pablo Motos para hablar de su nuevo proyecto.

Los actores José Coronado y Marta Nieto acuden para hablar de Verano en rojo, la nueva película que llegará a los cines el 8 de septiembre y que está basada en el libro del mismo título del escritor Berna González Harbour.

En ella, la comisaria María Ruiz tendrá que hacerse cargo de la investigación del asesinato de un chico que no ha sido identificado y del que no hay ninguna información, por lo que no tendrá ni un sospechoso ni un móvil para el crimen.

Contará con la ayuda de un periodista, interpretado por José Coronado, y por un informático de la Policía que le ayudarán a encontrar pistas en este peculiar caso durante el verano del año 2010, en los mismo días en los que España consiguió ganar el Mundial de Fútbol de Sudáfrica.

El argumento de esta película que acuden a presentador los invitados de El Hormiguero está basado en la novela de Berna González Harbour, el periodista que ha logrado el éxito con esta novela negra.

Pablo Motos y todo su equipo cerrarán la semana con la primera tertulia de actualidad a la que acudirán Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y Tamara Falcó, que hará su primera aparición en televisión tras su boda. Es de esperar que los detalles de la ceremonia y de su luna de miel centren gran parte de la charla y ofrezca datos que hasta ahora son desconocidos sobre su nueva vida de casada junto a Íñigo Onieva.