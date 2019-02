Últimas noticias de hoy en España viernes 1 de febrero de 2019

Las últimas noticias de hoy en España. Resumen de la actualidad nacional del viernes 1 de febrero de 2019. Conoce todas las noticias de última hora.

La actualidad está marcada por la exclusiva de OKDIARIO con el encuentro de la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría con el ex presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián. Una cita de alto calado político. También girará en torno a las nuevas revelaciones sobre la tesis de Pedro Sánchez; el conflicto de los taxistas de Madrid y la grave situación por la que atraviesa Venezuela.

Soraya a Cebrián: “Si vuelvo a primera línea, ¿cómo lo tratarás?”. Cebrián a Soraya: “Cuenta con mi apoyo”

La ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría mantuvo este jueves un largo desayuno con ex presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, en uno de los salones del hotel Wellington de Madrid, con quien compartió sus confidencias sobre sus intenciones políticas. En el transcurso de la conversación, que se alargó por espacio de dos horas, la ex número dos del Gobierno de Mariano Rajoy sondeó a su interlocutor sobre su futuro en el Partido Popular: “¿Si vuelvo a la primera línea política, ¿cómo lo tratarás?, le espetó al periodista. A lo que el hombre clave de Prisa durante los últimos 40 años le contestó: “Cuenta con mi apoyo para lo que necesites”.

Soraya tira de la alianza con Cebrián que permitió rescatar a Prisa con 3.132 millones de deuda

En 2012 Juan Luis Cebrián se convertía en presidente ejecutivo de Prisa. Yl grupo Prisa -con una deuda que había llegado a rondar los 5.000 millones de euros-, empezaba a encontrar de pronto la luz. Las noticias empezaban igualmente pronto a hablar de la atención prestada desde la Vicepresidencia del Gobierno -encabezada por Soraya Sáenz de Santamaría- a este reflotamiento.

Rajoy pidió a Cospedal que apoyara a Soraya en la segunda vuelta de las Primarias del PP

Rajoy sí tomó partido en las primarias del PP. Y no fue para apoyar a Pablo Casado. Pidió a María Dolores de Cospedal que respaldará en la votación clave a Soraya Sáenz de Santamaría e hiciera presidenta del PP a quien había sido su clara adversaria durante años y años en la formación política.

Los taxistas pasan la ‘patata caliente’ a Carmena: quieren que el Ayuntamiento regule la precontratación

Los taxistas de Madrid pondrán encima de la mesa una nueva propuesta que no incluye el requisito de la precontratación del servicio de los vehículos de transporte con conductor (VTC) con un plazo de tiempo mínimo, principal escollo en las negociaciones.

Sánchez también copió a una doctoranda rumana en ‘su’ tesis, según la wiki SánchezPlag

El espacio colaborativo online SánchezPlag ha detectado que el presidente del Gobierno plagió en su tesis doctoral a una investigadora rumana llamada Nicoleta Vasilcovschi, autora de un artículo sobre diplomacia comercial. Así lo recoge esta plataforma ciudadana, de la que informó ayer en exclusiva OKDIARIO al haber descubierto hasta ahora que el jefe del Ejecutivo copió sin referenciar correctamente o cometió errores de bulto en 177 páginas de las 341 que tiene su trabajo universitario, es decir, en un 52%.

Guaidó denuncia que la policía de Maduro ha entrado en su casa: “Cree que nos va a amedrentar”

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció este jueves que fuerzas especiales de seguridad están cerca de su residencia para intimidar a su familia, y responsabilizó al mandatario Nicolás Maduro de su seguridad.