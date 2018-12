Arrimadas: “Sánchez mira hacia otro lado ante los actos ilegales contra el Consejo de Ministros”

En una entrevista a RNE Inés Arrimadas ha puesto el foco en que los “actos ilegales” han afectado a muchos ciudadanos de Cataluña. Así ha especificado que los cortes de las carreteras son “ilegales” y ha criticado que son “indiscriminados” y perjudican a miles de ciudadanos.

La dirigente ‘naranja’ ha cargado las tintas contra el Ejecutivo, al que achaca inacción. “Me preocupa que esto lo hayamos normalizado. Cataluña está en una situación de caos institucional. Desde luego, no se debería dar por hecho que desde el Gobierno no se diga nada ante la convocatoria actos ilegales para cortar carreteras”, ha señalado.

“Humillación como la copa de un pino”

Con respecto al encuentro de ayer entre Sánchez y Torra, la líder de la oposición en Cataluña ha tachado de “humillación como la copa de un pino” a los españoles. Así, ha criticado que Torra tuviera “honores de Estado” y ha acusado a Sánchez de “hacer suyos los mantras separatistas” y “premiar” al independentismo con “fotos”.

“No se ha enterado de que la mayoría social no es separatista y no está representada por Torra. Ese es el problema de Sánchez, que ha hecho suyos los mantras separatistas. Cataluña no es Torra, cuando habla con él habla con el separatismo”, ha asegurado.

El independentismo “ha ganado”

Sobre el comunicado conjunto que emitieron tras la reunión en el Palacio de Pedralbes, y en el que acordaron mantener las vías de diálogo entre los dos ejecutivos, Arrimadas ha lamentado que el independentismo “ha ganado” frente al Gobierno y critica que se ha impuesto la idea de que hay un diálogo entre España y Cataluña.

“No es un problema entre Cataluña y España sino entre catalanes. De más de media Cataluña con el Gobierno de la Generalitat. Esa reunión da la razón al nacionalismo, al asumir que este es un problema estrictamente político cuando ha habido violaciones jurídicas”, ha censurado.

Los dos ejecutivos asumieron tras la reunión en Pedralbes la necesidad de seguir potenciando los espacios de diálogo que permitan “atender las necesidades de la sociedad y avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña”.