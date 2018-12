El PNV utiliza el miedo a VOX para pedir a los independentistas que apoyen a Sánchez

El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, ha realizado este lunes un llamamiento a los partidos que apoyaron la moción de censura a apuntalar esta legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez para que no gobiernen con mayoría absoluta PP, Cs y VOX. Además, ha asegurado que la solución al problema catalán solo se puede solucionar con “diálogo, negociación y acuerdo”, y no por la vía de la aplicación del 155.

En una entrevista concedida a Onda Vasca Bildarratz ha recordado que “no es nuevo” que en la Cámara alta la semana pasada se aprobara una moción en favor de la recentralización y de ratificación de “la unidad de España”.

Miedo a la recentralizacióm

“Nos viene ya desde el 81, desde la famosa Loapa. Se está intentando, de una manera u otra de recentralizar competencias incluso no cumplir el Estatuto que es Ley Orgánica y forma parte del bloque de constitucionalidad”, ha manifestado.

A su juicio, existe una competición entre el PP, Ciudadanos y VOX, y ha señalado que se ve al líder de los populares “totalmente salido de tono, pidiendo la aplicación de un nuevo 155”, para “tensionar, tensionar y tensionar, entendiendo que si van más a la derecha, van a obtener unos mejores resultados electorales”.

“Yo creo que han hecho una mala lectura de lo que fue el 21 de diciembre en Cataluña, de las elecciones autonómicas, en las que el PP quedó prácticamente en nada, con cuatro parlamentarios, y Cs le dio el ‘sorpasso’ con muchos más diputados. La conclusión que sacó el PP es que tenía que endurecer mucho más el discurso, siguiendo la estela de ciudadanos y esa conclusión que sacó para Cataluña, es la que va a intentar aplicar al resto del Estado”, ha apuntado.

El dirigente nacionalista ha dicho que la política exige, “sobre todo, mucha paciencia y mucho diálogo serio y profundo”, sin estar “en el fango político y en esa pelea continua que hay en el Estado”. En esta línea, considera que PP y Ciudadanos solo intentan, con ello, adelantar elecciones para desalojar al PSOE.

Jokin Bildarratz ha apuntado que los socialistas están en una situación de “debilidad”, pero el PNV cree que “tiene que aguantar por sentido común”. Tras recordar que unas nuevas elecciones supondrían las terceras en muy poco tiempo, ha subrayado que eso de: “‘si no me gusta el resultado, vuelvo a convocar elecciones’, es de una democracia de baja calidad”.

Reflexión

El senador jeltzale ha llamado a realizar una reflexión para que quienes apoyaron la moción de censura de Mariano Rajoy para aupar a Pedro Sánchez, piensen en qué alternativa va haber al Gobierno del PSOE y “si va a ser mejor”.

En este sentido, ha recordado las encuestas que dan la mayoría absoluta a la derecha, PP, Cs y VOX. “Yo no sé si alguien está pensando en ‘cuanto peor, mejor’, pero yo digo que ‘cuanto peor, peor'”. De esta forma, ha añadido que hay que dar una solución desde los partidos que apoyaron la moción de censura, y de alguna manera u otra, ser capaces de salvar” al Ejecutivo socialista “posibilitando unos Presupuestos o dando otro tipo de soluciones a esta legislatura, pero, sobre todo, por dar certidumbre a la sociedad”, ha manifestado.

A su juicio, la ciudadanía “no puede estar en un sin vivir” porque, entonces, vencerán “las posiciones más extremas”. “Y no hay más que ver lo que está pasando en Europa”, ha señalado, para precisar que hay “una gran inestabilidad” en la UE que lleva a “consecuencias económicas”.

El portavoz del PNV en el Senado ha recordado que este martes comparece Pedro Sánchez en la Cámara alta y Jokin Bildarratz ha revelado que él hablará sobre la aplicación del 155. Por ello, pedirá “más diálogo” porque, a su entender, la aplicación de este artículo constitucional “no ha arreglado nada”.

“Si no se es capaz de hablar entre posiciones muy diferentes, para poder llegar a un acuerdo entendiendo al otro, reconociéndole, sin insultar, no hay solución. La fórmula es el diálogo”, ha subrayado, para precisar que para Cataluña no existe “otra alternativa al diálogo, la negociación y el acuerdo”.

Bildarratz ha señalado que voluntad de dialogar tiene que haber por ambas partes y “tampoco se puede entender que hay quien esté tentado a pensar que ‘cuanto peor, mejor'”.