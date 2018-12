El ex diputado de CIU Oriol Pujol pide sustituir su pena de cárcel por trabajo social

El exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol ha pedido a la magistrada de la Sección 20 de la Audiencia de Barcelona sustituir su pena de dos años y medio de cárcel por el caso ITV por una pena de trabajos en beneficio de la comunidad, y ha reiterado su arrepentimiento por los hechos.

En la vista celebrada este lunes, en la que la Fiscalía pide su ingreso inmediato en prisión, Oriol Pujol –condenado por delitos de tráfico de influencias, cohecho y falsedad en documento mercantil– se ha dirigido directamente a la juez para expresarle: “Me he visto con ojos de este procedimiento y no me he gustado a mí mismo”.

El abogado de Pujol, Xavier Melero, ha explicado a los medios que la suspensión de la pena de cárcel es posible -las penas de los tres delitos por separado no superan los dos años-, y ha defendido que los trabajos en beneficio a la comunidad tienen “eficacia ejemplarizante y comunicativa una vez se ha producido la confesión y la reparación del daño”.