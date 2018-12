La sopa thai de coco tiene los cuatro sabores en una sola cucharada: salado, dulce, ácido y picante. Para lograr estos contrastes en un mismo plato no hace falta demasiada elaboración. La sopa de coco es uno de las comidas tailandesas más famosas en el mundo y lo bueno es que es muy sencilla de preparar en casa. La comida thai siempre lleva algo de picante, pero si en casa no gusta este sabor, no hay problema en quitar de la receta el chile. En Tailandia acompañan la sopa con arroz blanco para tener una comida completa. Aunque no es necesario prepararla así, pues queda suculenta y sabrosa por sí sola.

El único ingrediente que no se puede reemplazar es la leche de coco. Después, se necesita un poco de ingenio para que quede similar a la preparada en Tailandia. La receta original lleva hojas de lima Kaffir, limoncillo y gangala, cuyo sabor es muy parecido al jengibre. También lleva caldo y carne de pollo, pero si se desea hacer una versión vegana se reemplazan por caldo de verduras y tofu. En vez de salsa tamari o de pescado es posible usar salsa de soja.

La receta de sopa thai de coco adaptada a nuestras mesas es un manjar que vale la pena probar. Para experimentar en la cocina con sabores nuevos, exóticos y variar un poco el menú de la semana.

Ingredientes:

½ cebolla morada

½ pimiento verde

2 dientes de ajo

3 champiñones

½ chile

1 trozo de jengibre fresco

2 tazas de caldo de verduras

1 lata de leche de coco

1 cucharada de azúcar moreno

1 cucharada de salsa de soja

Zumo de ½ lima o limón

1 puñado de cilantro fresco

250 gr de tofu

Como preparar sopa thai de coco:

Cortar la cebolla y el pimiento en juliana. Picar los ajos, el jengibre y el chile. Trocear los champiñones. Colocar todo en una olla profunda. Cubrir con el caldo, la leche de coco y el azúcar. Cocinar a fuego fuerte hasta que rompa el hervor. En ese momento, bajar el fuego y cocinar durante cinco minutos. Cortar el tofu en dados pequeños y agregar a la sopa. Cocer durante 5 minutos más y añadir el zumo de lima o limón, el cilantro picado y la salsa de soja. Remover. Poner a punto de sal. Retirar del fuego y servir.

¿Te animas a preparar la sopa thai de coco? Al tomar la primera cucharada, la combinación de sabores te va a sorprender pues está… ¡buenísima!