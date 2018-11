El portavoz de Podemos en Castilla-La Mancha desacredita sus primarias y amenaza con ir a la Justicia

El portavoz parlamentario de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Llorente, se ha mostrado crítico con el proceso de elecciones primarias que culminaba este domingo en su partido para elegir el candidato a la Presidencia de la Junta y en el que ha quedado como segundo clasificado, en una reedición de la pugna que mantiene con el líder del partido, José García Molina.

En rueda de prensa este miércoles en las Cortes, Llorente ha alertado de que el propio García Molina utilizó la cuenta oficial en Twitter del partido para mandar un video animando a la participación en el tramo final del plazo para votar, video que, según ha dicho, fue retirado tras recibir críticas.

Además, ha indicado que el plazo para emitir sufragios empezó cerca de cinco horas antes de lo establecido y se prolongó hasta bien entrado el lunes, cuando el domingo debería haberse cerrado.

También ha recordado que había pedido la recusación de parte del equipo técnico que “debía velar por el proceso de las primarias” por no “garantizar la neutralidad”.

“Ya he denunciado que este equipo técnico no es transparente ni neutral. Mantengo mi solicitud de un auditoría externa de los resultados sin descartar otras opciones”, ha avisado Llorente, que –sin dar plazos– se ha reservado su derecho a acudir a los tribunales si no se satisfacen sus demandas.

En todo caso, ha insistido en varias ocasiones en que, a tenor de los resultados, la militancia de Podemos le ha elegido para encabezar la lista a las Cortes por la provincia de Guadalajara.

“La gente ha dicho que quiere pluralidad, que quiere a García Molina por Toledo y a mí por Guadalajara”, ha enfatizado.

Después de que la secretaria de Organización, María Díaz, indicara en una rueda de prensa anterior que hay que esperar a la negociación con las confluencias para elaborar las listas –sin cerrar la puerta a la opción de que Llorente no sea quien lidere la lista por Guadalajara en detrimento de representantes de otros partidos–, Llorente ha subrayado que él ya consiguió el mejor resultado provincial para Podemos en el último proceso electoral.

“La gente no entendería que después de haber ganado en Guadalajara ahora se pretendiese desplazarme en la lista. En 2015 ya obtuve un éxito probado”, ha resaltado, aclarando que en todo caso hay que confluir con otros partidos en Guadalajara, pero con él como cabeza de cartel.