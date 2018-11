Otra sentencia masiva sobre cláusulas suelo reabre la herida: más de un millón de hipotecas no han reclamado

La asociación Adicae que es la que ha llevado el caso de la Audiencia Provincial de Madrid, asegura que lo multiplicarán por 10 La sentencia del tribunal autonómico considera no transparentes casi todas las cláusulas suelo firmadas

No es una novedad, pero los bancos han vuelto a mirar a los tribunales para ver qué ocurre con una sentencia judicial que les afecta. En este caso la Audiencia Provincial de Madrid ha fallado una sentencia conocida este viernes que “condena a todos los bancos por la fraudulenta cláusula suelo, les prohíbe seguir usándola y ordena devolver íntegramente lo cobrado ilegalmente desde la firma de la hipoteca y no solo desde mayo de 2013”, según palabras de la asociación de consumidores Adicae. Según han indicado estos consumidores, la sentencia certifica la retroactividad de todas las cláusulas “excepto una de Banco de Asturias, que ya no existe”, que se consideran abusivas.

Por los tiempos de la justicia, en realidad esta demanda por cláusulas suelo es anterior a la sentencia de diciembre de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que declaró la retroactividad de todas las cláusulas suelo abusivas. Y aunque los consumidores la han vendido como una sentencia importante, en realidad para muchas de las hipotecas con cláusulas suelo ya habido resolución, bien extrajudicial (la que propuso Luis de Guindos) bien judicializada ya, como en los casos de Liberbank y otras entidades bancarias.

Está por ver los efectos reales que tiene esta sentencia sobre unas cláusulas suelo que actualmente se encuentran judicializadas por deseo expreso de buena parte de los bancos, que han preferido de esta forma dilatar el pago de las mismas. Entidades como BBVA calcularon el coste que les suponía la devolución de la cláusula con su retroactividad en aproximadamente 600 millones de euros.

Adicae reconoce que esta sentencia puede ir en casación al Tribunal Supremo, “aunque no hay nada que casar” dado que confirma la interpretación del juzgado de primera instancia. La asociación de consumidores se ha

