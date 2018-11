Luis Tosar recibe el premio ‘Almería Tierra de Cine’: “No me he sentido tan arropado jamás”

El actor Luis Tosar ha recogido la noche de este sábado el premio ‘Almería Tierra de Cine’ que concede el Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), horas después de descubrir una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de la capital almeriense, asegurando que no se ha “sentido tan querido y tan arropado jamás”.

“He tenido la suerte de haber forjado grandísimas amistades dedicándome a esto. También me ha dado muchas cosas como ésta, poder venir aquí, poder haber tenido un baño de multitudes. No me había pasado en mi puta vida (?) Soy un actor, vale. Pero soy de Lugo y no piensas que vas a tener una estrella en el Paseo de la Fama de Almería”, ha dicho.

El galardón ha sido entregado en la gala inaugural de FICAL en el Auditorio Maestro Padilla, donde Tosar ha reiterado que en este “día de locura” se “cierra un ciclo perfecto” para él en una tierra donde ha tenido la “suerte” de poder rodar en tres ocasiones.

“Como colofón se cierra este ciclo y se me ha dado la oportunidad de entrar en mi propio sueño y poder compartirlo con vosotros. Almería, este momento es muy grande y lo va a ser muchísimo más, ya lo veréis, os lo dedico de corazón”, ha manifestado.

Antes de este momento, varios amigos del artista le han mostrado su admiración en un vídeo, siendo presentado en directo por su amigo Antonio Durán ‘Morris’, quien ha asegurado que Tosar es una “persona muy querida y muy respetada en Galicia”, un “orgullo galaico” que es compartido con el resto del Estado.

“De tu mirada aprendimos todos. De esos silencios. De hacer personajes terribles, violentos, y aún así hacer empatizar al público. Así era Malamadre”, ha dicho ‘Morris’.

Palabras que han tenido su réplica en las del propio Tosar, quien ha confesado que ‘Morris’ y los actores de su generación, en una época de “locura total en el que todo el mundo hacía lo que le salía de las pelotas” en la televisión gallega, eran el ejemplo a seguir para él en su juventud.