Willy Toledo aconseja a Monedero: “A PP, C´s y Vox sólo se les combate a hostias”

El actor Willy Toledo insta a la violencia contra el Partido Popular, Ciudadanos y Vox.En una entrevista televisiva con el fundador y exlíder de Podemos, Juan Carlos Monedero, el izquierdista radical espeta a su entrevistador: “¿Cómo vamos a combatir a Vox, a Ciudadanos y al PP juntos? El fascismo sólo se combate a hostias”, afirma.

Toledo propone en la entrevista que le hace Monedero en su program de Público TV una manifestación convocada por los partidos de izquierda y a la que denomina:”simple y llanamente antisfascista”. El fundador de Podemos le pregunta “¿No sería darle más importancia a Vox más importancia de la que tiene?”, a lo que Toledo contesta: “¡Ah, bueno! ¿Entonces nos quedamos en casa mientras el fascismo recorre nuestras calles? Hay que salir a la calle“,insiste.

Monedero interviene diciendo que “hay formas más inteligentes como impedir sacar a Franco del Valle de los Caídos”.“No, en la calle, ¡y a hostias!”, interrumpe Willy Toledo. En su perorata, insiste en que “el fascismo sólo se combate a hostias porque ellos no tienen ninguna intención de dialogar”.

El exlíder de Podemos, que dirige y presenta el espacio de entrevistas ‘En la frontera’, trata de replicar a su invitado aportando ideas para ese supuesto ‘combate’: “Con educación, con conciencia”, indica. Pero Toledo vuelve a su discurso político y con un recado a la formación de Pablo Iglesias: “Es que eso tampoco se está haciendo en Unidos Podemos, que es concienciar a la clase trabajadora”.

El actor continúa con su alegato procomunista y explica: “No quiero que aparezca aquí un Lenin como en 1917, no porque es otra clase trabajadora muy diferente mucho más atomizada y desestructurada”. El exlíder de Podemos hace una observación: “Y que tiene cosas que perder, muchas más de las que tenía en el siglo XX”. Toledo pregunta: “¿Qué tiene qué perder y qué ha ganado desde 1939?” (en referencia al último año de la guerra civil).

En este surrealista diálogo Monedero, le responde: “¡Pues hombre, mucho nivel de renta!”. Y su interlocutor prosigue: “¡Pero tío, si la clase obrera pasa hambre en este país, si no tiene que darles de comer a sus hijos y eso no pasaba en los años 90!”. La conversación concluye con Monedero afirmando que los tiempos son otros y que esa clase obrera ya no existe como Toledo la piensa sino que tiene otro tipo de realidades, que quiere prosperar y que es una clase media ‘aspiracional’.