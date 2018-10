‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’: El veto de Rocío deja a Imi sin cita a solas con Álex

Esta misma mañana ya anunciábamos que la semana en ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’ venía muy cargada de sorpresas. Mañana comienza la esperada final de Marina en su trono, y todo apunta a que será una final con mucha miga, ya que los últimos días de Marina en su trono han estado marcados por los desencuentros con sus dos favoritos.

Pero hoy también el programa ha comenzado muy movido. Álex Bueno, el nuevo tronista del programa, ya apuntaba fuerte la semana pasada y hoy ha sorprendido queriendo una cita a solas con una de sus chicas. Las pretendientas de Álex sabían perfectamente a quién iba a conceder este honor y no tenían mucha esperanza.

Álex ha escogido cotas con Carla, Raquel e Imi, y ninguna se ha sorprendido de la decisión de querer pasar un momento a solas con Imi. Pero para eso el programa ha concedido un poder a Rocío, y ésta podría vetar a cualquier rival para que no tuviera cita con Álex. Al principio, Rocío, no quería usar ese veto, pero con la ayuda de los colaboradores, ha decidido vetar a Imi y no tendrá cita con Álex, ni sin cámaras ni con cámaras.

Mañana comienza una nueva final en ‘MYHYV’, Marina debe decidir entre sus pretendientes con quién quiere irse del programa, aunque una gran oferta de Álex Bueno, puede hacerla recapacitar y seguir en el programa de Cuatro como pretendienta.