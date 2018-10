Los hermanos del fallecido Isidoro Álvarez, María Antonia Álvarez (madre del ex presidente de El Corte Inglés Dimas Gimeno) y Cesár Álvarez, irán a juicio contra las hijas del expresidente de la compañía, Marta y Cristina Álvarez Guil, el próximo 21 de marzo en Madrid tras establecerse en la mañana de este lunes la fecha del juicio tras una vista en el juzgado mercantil número 7 de la capital.

El motivo de este desencuentro es la reducción de capital de Cartera de Valores IASA (segundo accionista de la empresa con un 22,18% por detrás de la Fundación Ramón Areces) que se produjo en 2016 por valor que no convenció a María Antonia y César, que aseguran que no estaban al tanto de que se realizó. Con la reducción de capital salieron 120 millones para ir a parar presuntamente a las cuentas de las dos hijas de Isidoro. Sin embargo, fuentes próximas a la compañía destacan que no fueron ellas, sino los tres albaceas (encargados de gestionar la herencia de un fallecido por deseo expreso del propio deceso) que nombro el patriarca Álvarez quienes lo realizaron. Estos tres albaceas eran Carlos Martínez Echevarría (a la sazón consejero de El Corte Inglés y presidente de la Fundación Ramón Areces), Antonio Hernández Gil y el abogado Ramón Hermosilla, de Ramón Hermosilla Abogados.

Según fuentes próximas a la empresa, estos tres albaceas actuaron para cumplir el deseo expreso de Isidoro Álvarez en vida, y que su “herencia fuera distribuida de la manera expresa en la que el fallecido quería” y lo habrían hecho por su propia responsabilidad, a pesar de que su medida benefició a Marta y Cristina Álvarez Guil.

No es el único desencuentro judicial que está enfrentando a la madre y el tío de Dimas Gimeno con sus primas, pues arrastran otros en asuntos como la adopción de las hermanas Álvarez Guil por parte del que fue presidente durante varias décadas del gigante de los grandes almacenes.

La salida de Dimas Gimeno, relacionada

Este caso que enfrentará a las ramas familiares de El Corte Inglés ha sido uno de los vectores clave dentro de la guerra que se ha producido en el consejo de la compañía y que ha acabado con la salida de Dimas Gimeno del accionariado.

Tras recibir la herencia de Isidoro, su sobrino Gimeno adquirió una deuda con la Comunidad de Madrid de 40 millones de euros en concepto de Impuesto de Patrimonio. Hay que tener en cuenta que, aunque la Comunidad bonifica el impuesto al 99%, para segundo grado de consanguiniedad tan sólo se bonifica un 35%, por lo que Gimeno necesitaba liquidez para afrontar el pago. De esta forma, había solicitado mayores dividendos por parte de IASA para poder pagar esta deuda.