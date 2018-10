El fracaso de Cepsa denota la falta de interés de los grandes inversores institucionales en el mercado español

La marcha atrás de Cepsa en su anunciada salida a bolsa no ha sido tan sorprendente para los analistas que han estado siguiendo la evolución del mercado durante las últimas semanas y desde antes del verano. De hecho, en el sector petrolero había dudas más que razonables de que finalmente Mubadala Investments, vehículo inversor del gobierno de Abu Dabi que controla el 100% de la petrolera española.

“Mubadala no quiere salir a bolsa. El mercado público tiene unas exigencias de transparencia al que los emiratíes no están acostumbrados y ellos siempre han preferido colocar ese 25% entre fondos y así no tener que ‘desnudarse’ ante los mercados”, comentaba a este diario un miembro del sector petrolero pocos días antes de que Cepsa publicara su folleto de admisión.

“Esta marcha atrás es claramente una señal de que se considera que estamos en máximos en el mercado norteamericano”, ha asegurado a OKDIARIO el analista Eduardo Bolinches, director de Bolsacash. “Los máximos de los que tanto tiempo se lleva hablando pueden haber llegado y esto anticipa caídas en Estados Unidos y también en Europa”.

Una horquilla menor a los 13 euros por acción

“Todo apunta a que no se llegaba a cumplir los niveles de demanda”, cuenta Guillermo Torrego de XTB. “No se ha llegado a cubrir la demanda de toda la participación y el mercado cree que otras empresas como Repsol, con mayor potencia en downstream que en upstream, tienen mayor potencial. De igual modo Cepsa anunció importantes dividendos, que supondrían gran parte de su beneficio, lo cual puede haber inducido al mercado a pensar que no iba a haber inversiones para crecer”.

Por ello, apunta este analista, se podría haber ido a una horquilla inferior a los 13 euros por acción, que podría haber sido mejor vista por el inversor. XTB lo comentaba precisamente el pasado viernes: “A menos de una semana de completar la mayor salida a bolsa del año, determinadas fuentes afirman que la demanda acumulada cubre el 70% del importe inicial. Desde la propia compañía achacan estos números a la incertidumbre vivida en los últimos días en el entorno de la renta variable y están convencidos de culminar con éxito la colocación cuya banda de precios se estima entre los 13,10 y los 15,10 euros por acción”. Finalmente, la OPV tendría que haber tirado en la parte baja para conseguir la demanda deseada, y ni aún así.

Gisela Turazzini, analista de Blackbird, indica que “Cepsa preparaba una salida institucional, lo que todavía es más significativo. Estaba en el escaparate pero la anulación de la salida se debe a la falta de demanda institucional. Esto refleja lo que ya vemos en el Ibex 35 que no es otra cosa, que la desconfianza del mercado en la recuperación económica de España y los riesgos que de la crisis política se derivan. El fracaso de Cepsa va más allá, puesto que es significativo que ni los inversores institucionales estén por la labor”.

El fondo propietario Mubadala Investments considera que ha cumplido el periodo de maduración de su inversión en Cepsa y quiere abandonar el valor. Sus objetivos son renovables y tecnológicas y allí se está focalizando. Pero no le va a resultar tan fácil ahora deshacerse de una empresa que no tiene explotación de pozos petroleros.

La compañía se manifiesta

Por su parte, Cepsa ha emitido un comunicado: “Musabbeh Al Kaabi, Consejero Delegado de la plataforma de Petróleo y Petroquímica y miembro del Comité de Inversiones de Mubadala, ha señalado: ‘Cepsa es una compañía energética a nivel mundial, que ha sido y continua siendo una parte significativa y valiosa de nuestro portafolio y un referente industrial en España. Pese a que las condiciones de mercado se han deteriorado significativamente, los comentarios de los potenciales inversores han reforzado nuestra visión del valor de Cepsa y de su fortaleza en los principales negocios. Como inversor a largo plazo, consideraremos volver al mercado cuando creamos que las condiciones son favorables'”.