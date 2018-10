Modric: “Lopetegui me dijo que quería darme descanso”

Luka Modric compareció después del encuentro que midió al CSKA y al Real Madrid y que supuso el tercer encuentro consecutivo del equipo blanco sin lograr un triunfo. El centrocampista, que entró desde el banquillo, analizó la derrota y se mostró optimista para revertir la situación a partir del próximo encuentro.

“No esperábamos perder puntos aquí. El ambiente en el vestuario no es bueno, claro. Tenemos que levantar cabeza e intentar resolver esto cuanto antes. Sobre todo contra el Sevilla y hoy no hemos estado al nivel. Cuando tres partidos no metes gol es preocupante, pero estoy seguro de que vamos a encontrar la salida a esta situación. Tenemos que seguir trabajando, mejorando y ganar el próximo partido”, afirmó Modric, cabizbajo pero seguro de que se puede mejorar.

Modric ejemplificó la frustración del grupo por no marcar gol. “Estos partidos hemos tenido oportunidades, pero hemos dado tres palos… el balón no quiere entrar. Es parte del fútbol y tenemos que seguir trabajando, mejorando, estando juntos. Seguro que vamos a encontrar soluciones para resolver todo esto.

La idea de Lopetegui era que Luka no jugara en Moscú, pero las circunstancias cambiaron con la derrota. “Me ha dicho el mister que quiere darme descanso porque he jugado tres o cuatro partidos seguidos, pero al final me sacó para entrar. Era lo previsto pero en fútbol las cosas cambian y no puedes decir que una cosa va a ser exactamente como tú piensas. El míster quiso que entrara y eso hice para ayudar al equipo”.