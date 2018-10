El fallo de conexión de Instagram afectó a numerosas regiones, entre ellas, España. El apagón momentáneo de la red social coincide con la llegada del nuevo responsable de la compañía, Adam Mosseri, tras la repetina salida de sus fundadores.

Durante la mañana de este miércoles, millones de usuarios de Instagram no han podido acceder a la popular red social ya que ha experimentado fallos de conexión durante más de tres horas.

Según constatan desde Down Detector, panel de incidencias, la red ha estado caída desde primera hora y se interrumpió el servicio en numerosas regiones en donde opera Instagram. Pese a que ha vuelto a funcionar, las causas todavía no están claras. A principios del mes de septiembre la plataforma también sufrió una importante caída que se prolongó durante varias horas.

Habitualmente estos fallos suelen deberse a errores internos en los servidores que se solucionan a las pocas horas de saltar el aviso. Aunque en otras ocasiones, los fallos son debidos a cambios o remodelaciones que la propia empresa realiza en el código interno de la red social para mejorar su seguridad o implementar nuevas funcionalidades. La red social Facebook, cuya empresa matriz es propietaria de Instagram, sufrió un nuevo ataque hacker el pasado viernes, aunque desde la empresa de Mark Zuckerberg aseguraron que el ataque no había alcanzado otras aplicaciones.

Ataque hacker a Facebook

Facebook aseguró el martes que los hackers que piratearon decenas de millones de cuentas no parecen haber manipulado aplicaciones de terceros vinculadas a la red social.

Ingenieros de Facebook analizaron los registros de aplicaciones externas y no encontraron signos de problemas, según el vicepresidente de gestión de productos, Guy Rosen. “Hasta el momento, la investigación no ha encontrado evidencia de que los atacantes hayan accedido a ninguna aplicación que use Facebook Login”, dijo Rosen en un blog.

Facebook reveló el viernes que hasta 50 millones de cuentas fueron hackeadas, lo que supone un duro golpe a su esfuerzo por convencer a los usuarios de que le confíen sus datos.

La red social está investigando el alcance del daño causado. Los piratas explotaron fallas de software para robar “pruebas de acceso”, un equivalente de llaves digitales que permiten a las personas iniciar sesión automáticamente en la red social.

Los atacantes habrían podido entrometerse con las cuentas de Instagram o Messenger vinculadas a Facebook, pero no con el servicio de mensajes de WhatsApp, según los ejecutivos. Los hackers parecieron interesados ​​en acceder a nombres, géneros y ciudades de origen, pero no estaba claro para qué, dijeron ejecutivos de la red social en una conferencia telefónica.