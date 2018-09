‘OT 2018’: Así ha sido el primer pase de micros de la Gala 2

En la Academia de ‘OT 2018‘ ya se han enfrentado al primer pase de micros de la Gala 2 y ha sido muy diferente al pase de micros de la Gala 1, o al menos eso es lo que pretendían los concursantes, que han aprendido la lección después de dos semanas dentro de la Academia.

Pero, ¿Cómo han ido estas primeras pruebas sobre los temas que les han tocado esta semana? Hay que recordar que tendremos dos canciones individuales, siete dúos y una canción grupal. Vamos a conocer las valoraciones de los profesores.

Alfonso y Sabela son los dos nominados de la semana y sus actuaciones, aunque no están mal, necesitan pulirse muchísimo si quieren salvarse. Alfonso ha conseguido, por fin, encontrarse gracias al espejo que tenía frente a él, pero los profesores le han comentado que tiene que aprender a hacerlo sin espejo ya que en el escenario no hay un espejo delante. Sabela, por otra parte, ha estado bastante floja en su actuación y le han recomendado que se crezca.

África y María han realizado una interpretación muy buena de su canción y, según los profesores, solo les queda perfeccionarlo para que el tema salga de diez el día de la gala. Famous y Damion, por el contrario, parece que no tienen una conexión demasiado fuerte y es que no consiguieron transmitir nada a los profesores en el pase de micros. Esto es un gran problema ya que, si siguen así, el día de la actuación final no tendrán posibilidades de salvarse.

Dave y Noelia tampoco han conseguido transmitir lo que dice la canción del gran Camaron, Volando voy. Tienen que transmitir al público alegría y vitalidad, y no lo han conseguido. Además, tampoco estaban del todo sincronizados. Algo parecido ha pasado con Julia y Carlos ya que, aunque tienen una conexión especial, parece que no se sienten igual cuando están cantando e interpretando.

Parece que Marilia y Joan han tenido unos ensayos muy buenos en estos días, pero los nervios le han jugado una mala pasada y a la hora de la verdad han caído. No van por el mal camino, pero aún les queda mucho y el segundo pase de micros ya casi está aquí.

Miki y Alba, por otra parte, solo han recibido halagos por parte de los profesores que les han comentado que solo queda pulirlo. Necesitan un poco más de fuerza, pero van por el camino correcto. Natalia y Marta parece que no necesitan nada más y es que su actuación ha sido redonda en el primer pase de micros de ‘OT 2018’. ¿Cuánto habrán mejorado en estos días?