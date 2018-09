¿Dónde invertir con el barril de petróleo a 100 dólares?

Los valores claramente beneficiados son Repsol y Técnicas Reunidas IAG entre las empresas del Ibex más perjudicadas

El precio de petróleo Brent alcanzó esta semana un nuevo máximo de los últimos cuatro años, superando así el nivel de los 82 dólares. La decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de no aumentar su producción ha sido el detonante de una escalada que los expertos creen que volverá a situar al barril de crudo por encima de los 100 dólares. Con estos pronósticos, ¿dónde metemos nuestros ahorros?

Darío García, analista de XTB, explica que, ante un incremento en el precio del petróleo, los valores claramente beneficiados son Repsol y Técnicas Reunidas: “En un supuesto incremento del precio del crudo a estos niveles más razonables de 88 dólares, Repsol buscaría los 18,75€ por acción, mientras que Técnicas Reunidas intentaría alcanzar los 29€ por acción”.

Pero lo cierto es que desde XTB no creen que el crudo alcance los 100 dólares: “Si bien es cierto que un precio de 100 dólares por barril es muy improbable por situarse lejos de los objetivos marcados por el mercado a medio/largo plazo, las sanciones de Irán obviamente van a reducir la oferta del mercado, pero no influirán tanto en el precio del barril. Hay más posibilidades de que consolide el nivel de los 88 dólares por barril, nivel que no se ve desde octubre de 2014. Y, cuando llegue a esta cota, probablemente la OPEP revise sus medidas, será entonces cuando podamos marcar nuevos objetivos en el precio”.

“Por otro lado IAG se vería perjudicada por la subida del crudo, dada su dependencia y la representatividad del combustible en sus costes operativos”, concluye García.

Felipe López-Gálvez, de SelfBank, ante un escenario de un crudo disparado, habría una serie de nombres beneficiados: “Cepsa quedaría beneficiada porque cuanto más alto esté el precio del petróleo, mejor colocarán en Bolsa la compañía; mientras que en Repsol, aunque la empresa está diversificando sus fuentes de ingresos para estar sujeta a las oscilaciones del precio del crudo, se trata de la empresa española más sensible”.

“El precio del crudo ya ha superado el nivel al que cotizaba cuando Repsol se embarcó en la compra de Taliman. Cuanto más suba el crudo, más sentido tendrá esta operación. Gracias a ella han encontrado nuevos yacimientos y han diversificado su presencia geográfica hacia países más estables: más Norteamérica y menos Libia y Sudamérica“, continúa el experto de SelfBank, que también cree que el elevado precio del crudo debería empujar a los principales clientes de Técnicas Reunidas, las petroleras, a realizar inversiones en ingeniería”, continúa López-Gálvez, que cree que, aunque no tiene un impacto directo en el negocio, a medida que sube el crudo también lo hacen los proyectos de energías renovables a los que se dedican Siemens Gamesa, Solaria o Audax“.