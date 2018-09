Modric: “Cristiano es mi amigo. No me ha molestado su ausencia”

Modric dejó claro que Cristiano es su amigo y que no le molestó su ausencia en la gala de los premios The Best También dejó claro que "es una pena que Messi no haya podido estar"

Luka Modric fue el gran protagonista en la gala de los premios The Best, pero, en cierta medida, la ausencia de Cristiano Ronaldo y Luka Modric eclipsó la gran noche del jugador del Real Madrid que se llevó el galardón al mejor futbolista del año.

Sobre la ausencia de su ex compañero, Modric dejó claro que en los micrófonos de El primer palo, que ésta no le molesto. “Cristiano es mi amigo. No me ha molestado su ausencia. He ganado yo el premio pero Mohamed y Cristiano son grandes”, dijo el jugador del Real Madrid.

Pero en la ronda de entrevistas con las radios españolas el croata ha dejado más titulares, como en el Partidazo de la Cope, donde se ha mostrado agradecido a Leo Messi por haberle votado. “Me alegro, no lo sabía. Es uno de los mejores de todos los tiempos y es una pena que no haya podido estar esta noche. Me gustaría que hubiera estado, pero como no ha estado, no puedo decir nada más. Le agradezco estos cinco puntos”, apuntó.

Además, también dejó claro en el Larguero de la Cadena SER que se quiere retirar en el Real Madrid. “Me gustaría acabar mi carrera en el Real Madrid, pero es un club muy exigente, hay que ir año a año y ver cómo voy rindiendo”, finalizó.