Torra llama a “encender pacíficamente” Cataluña durante las próximas semanas

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha hecho un llamamiento a todos los catalanes a “encender pacíficamente, democráticamente, no violentamente” Cataluña en las próximas semanas y meses, porque “no podemos renunciar a la libertad” ni “ser menos que cualquier otro ciudadano europeo”. En su habitual retórica pseudobelicista, el líder separatista Torra exigía “defender y luchar hasta el final” por esa libertad.

En un acto celebrado en la noche del sábado en Santa Coloma de Farners (Gerona), Torra intervino durante una “cena amarilla” solidaria con los golpistas en la que se recaudan fondos. En esta convocatoria en favor de los que denominan “presos políticos y exiliados”, el ‘president’ arengó a los presentes de este modo:”Yo os pido, como pido a toda Cataluña, que en estas semanas y meses que vendrán tengamos esta misma mirada, volvamos a encender pacíficamente, democráticamente, no violentamente este país”, aseveró Torra ante las cerca de 300 personas presentes.

En este acto, y además de Quim Torra, también ha estado presente la presidenta de uno de los brazos civiles del golpe de Estado separatista, la Asamblea Nacional Catalana (ANC). En similares términos, Elisenda Paluzie, animaba a “seguir adelante” con las movilizaciones, tras advertir que “el gobierno de Sánchez es solo fachada”. “La fiscalía no se mueve, pero tened claro que la comunidad internacional entiende mejor ahora que hace un año por qué queremos la independencia”, señalaba.

El presidente del gobierno autonómico de Cataluña instó también a “iniciar esta marcha por nuestros derechos civiles, sociales y nacionales”, porque “no podemos renunciar a la libertad”.”No podemos renunciar al derecho de ser libres. Tenemos derecho a tener derechos. Tenemos derecho a tener nuestros derechos civiles como cualquier otro ciudadano europeo, no podemos ser menos que cualquier otro ciudadano europeo. ¿Por qué nos hemos de resignar a ser menos que un ciudadano escocés? No, no renunciamos”, concluyó.