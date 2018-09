Maíllo dice que el Gobierno es “la Champions de las dimisiones” y augura: “No hay dos sin tres”

El portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Fernando Martínez-Maíllo, ha definido al Gobierno de Pedro Sánchez como “la Champions League de las dimisiones”, una afirmación que ha acompañado de la frase “no hay dos sin tres” para preguntarse sobre el futuro del proyecto de los socialistas.

“Los ministros están asustados porque no saben quién va a ser el siguiente. Lo mismo será el ministro de Agricultura, que actualmente está imputado. No lo sabemos, pero no hay dos sin tres”, se ha reafirmado el portavoz del PP.

Martínez-Maíllo ha realizado estas declaraciones en Fuentesaúco (Zamora) durante un acto con la militancia para la apertura del curso político del Partido Popular de esta provincia. Un foro en el que ha aprovechado para criticar duramente al nuevo Gobierno socialista. “Tenemos un presidente que llegó a la Moncloa con una mentira y sigue instalado en la mentira”, ha indicado.

“Dijo que había que cambiar el Gobierno para convocar elecciones, pero no hay rastro de elecciones y él está muy a gusto en la Moncloa”, ha añadido. El dirigente ‘popular’ ha tildado a Sánchez de “mentiroso” tras la polémica suscitada con su tesis doctoral. “El otro día dijo en el Congreso que su tesis era pública y accesible y al día siguiente nos enteramos de que no, que era otra mentira. La palabra de Pedro Sánchez no vale nada. Cero, eso es lo que vale“, ha señalado.

Maíllo, por último, ha avalado la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. “Es un candidato excelente que va a obtener buenísimos resultados. Ahora tiene que enfrentarse a la reválida de las elecciones, pero estamos seguros de que la superará con nota y todo el Partido Popular estará detrás de él”, ha detallado.