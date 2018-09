España, a por The Best

España se enfrenta a Croacia en Elche en la segunda jornada de la Liga de Naciones de la UEFA El equipo de Luis Enrique quiere mantener las buenas sensaciones ante la subcampeona del mundo liderada por Modric

Aún es pronto para hacerse ilusiones pero la España de Luis Enrique pinta bien. Después de besar la lona en un Mundial donde el sueño acabó en pesadilla, la victoria ante Inglaterra en Wembley ha supuesto un buen chute de moral para que la gente vuelva a tener aprecio a la selección y los jugadores vuelvan a confiar en si mismos. Digamos que después de un descalabro de tal envergadura vuelve a salir el sol.

Ante Inglaterra se cumplió de forma satisfactoria durante alrededor de 60 minutos y ahora en el horizonte aparece la Croacia de Luka Modric, flamante subcampeona del mundo movida al son del futbolista del Real Madrid, que está recogiendo en forma de trofeos todo lo que sembró durante el verano. Primero fue el premio de la UEFA, después será el The Best de la FIFA y probablemente acabe levantando el Balón de Oro.

Así que en medio del debate de siempre acerca de los premios individuales emerge este España – Croacia donde los de Luis Enrique intentarán seguir moviéndose por la línea de la excelencia y de paso encarrilar la clasificación para la final four de la Liga de Naciones que se disputará el próximo verano. Esta copa no es que ponga mucho pero esta selección necesita emociones. Después de los sucedido en Rusia todo suma.

Saúl y diez más

De no jugar ningún minuto en el Mundial a ser el faro de la nueva España. Saúl es el hombre del momento y eso no hay quién lo discuta. Hace unos meses se vio como un hecho paranormal que no pisará césped ruso y Luis Enrique lo ha tenido muy claro a su llegada al banquillo de la selección: el jugador del Atlético de Madrid es el acompañante perfecto de Busquets y un fijo en el combinado nacional.

Y en Wembley el centrocampista respondió a Luis Enrique con un partido de matrícula. Ayudó en defensa, distribuyó el balón con coherencia, fue vertical cuando era necesario y además llegó al ataque desde segunda línea con la inteligencia que le caracteriza. Saúl se salió… y además marcó gol. Por ello se espera que vuelva a ser el timón de la selección acompañando a Busquets en un centro del campo que podría ser reforzado con Sergi Roberto ante la amenaza que representan Modric y Rakitic.

Por lo que respecta a la zona defensiva, todo hace indicar que el asturiano repetirá con De Gea, Carvajal, Nacho, Ramos y Marcos Alonso. También habrá pocas novedades en el flanco de ataque donde se espera que vuelva a repetir Isco, Rodrigo y Aspas. En caso de que hubiera alguna novedad, este último podría caer en el once para dar entrada a Marco Asensio o Álvaro Morata. España quiere volver a sonreír ante Croacia y por fondo de armario no será. Todo está en volver a creer.