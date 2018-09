La Juventus insiste en Marcelo

Según Tuttosport, Marcelo es una de las piezas clave para el proyecto de futuro de la Juventus de Turín Marcelo ha señalado recientemente que "el Real Madrid es su casa" y es muy feliz en el conjunto blanco

La Juventus de Turín no se da por vencida y sigue insistiendo en su deseo de fichar al segundo capitán del Real Madrid, Marcelo Vieira. El club italiano intentó convencerle este verano aprovechando la llegada de su amigo y ex compañero, Cristiano Ronaldo. Pese a obtener el no, en Turín no cambian de idea y lo ven como una de las piezas clave para su proyecto de futuro.

El fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus de Turín ha hecho envalentonarse al conjunto italiano, que ya no ve nada imposible en cuestiones de mercado. Pese a que no pudieron hacer nada este verano por convencer al brasileño para que se uniera al portugués en su aventura hacia la ciudad italiana, siguen buscando la posibilidad de ponerle la camiseta bianconera.

Según Tuttosport, el proyecto de futuro de la Juventus de Turín tiene tres pilares, además de, por supuesto, Cristiano Ronaldo. La Vecchia Signora se ha marcado tres objetivos: uno es mantener a Paulo Dybala, pese a que se ha vinculado al argentino con clubes como el United; el segundo, es traer de vuelta a Paul Pogba; y el tercero, fichar al astro brasileño, Marcelo.

Desde Italia se sigue insistiendo en que el brasileño acabará vistiendo la camiseta del campeón de la Serie A, una operación que se volverá a poner en marcha en el próximo mercado invernal.

Club y jugador dicen “no”

Ni el Real Madrid ni el propio Marcelo contemplan que el lateral vaya a abandonar el Santiago Bernabéu. El 12 blanco acudió hace unos días al plató de Real Madrid TV, donde manifestó su deseo de seguir muchos años más defendiendo la camiseta del 13 veces campeón de Europa.

“Estoy muy contento en el Madrid, es mi casa, tengo muchos años de contrato todavía. Para mí es el mejor club del mundo y siempre quiero jugar ahí. Desde que he venido siempre ha habido cosas y para mí es difícil tener que demostrar que quiero seguir”, reconocía el brasileño.

Desde su llegada al conjunto blanco con apenas 18 años, Marcelo se ha ido curtiendo como profesional y ya es uno de los jugadores más importantes en la historia del Real Madrid, una historia en la que el lateral brasileño aún quiere escribir muchos capítulos.