El Rey Felipe VI presidirá mañana la ceremonia de apertura del Año Judicial, un curso que arranca con el foco político y mediático centrado en el juicio al ‘procés’ en Cataluña que, previsiblemente, tendrá fecha para la apertura de juicio oral y la celebración del procedimiento correspondiente antes de final de año.

El acto solemne de apertura tendrá lugar al mediodía en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, donde el monarca estará acompañado por presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; la fiscal general del Estado, María José Segarra; y los máximos responsables en materia de Justicia, incluida la ministra Dolores Delgado.

Como es costumbre, será el presidente del Poder Judicial el encargado de pronunciar el discurso inaugural, mientras que la fiscal general del Estado presentará los datos de la Memoria de la Fiscalía correspondientes al ejercicio 2017.

A la ceremonia también asistirán, entre otros, el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; la presidenta del Congreso, Ana Pastor; la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo y las presidentas del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, María Teresa Fernández de la Vega y María José de la Fuente, respectivamente.

Junto a ellos estarán presentes magistrados y fiscales del Tribunal Supremo, los vocales del CGPJ así como los portavoces de los grupos parlamentarios.

También acudirán los presidentes de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Militar Central, así como los fiscales superiores de las Comunidades Autónomas, representantes de las asociaciones judiciales y, este año, se ha confirmado en el acto la presencia de varias delegaciones internacionales representativas de los Poderes Judiciales de Francia, Portugal, Marruecos y Andorra.

El nuevo curso judicial arranca con todas las miradas puestas en la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que aborda su agenda con la tarea de celebrar el juicio a los implicados en la celebración del referendum ilegal del pasado 1O y la DUI (declaración unilateral de independencia) en Cataluña, una cita que marcará la información jurídica y política durante los próximos meses.

Rechazadas las recusaciones

Una vez rechazadas las recusaciones contra los magistrados del Supremo, presentadas por algunos de los letrados de los políticos y activistas catalanes en prisión provisional, la Sala que definitivamente enjuiciará a la cúpula del ‘procés’ deberá confirmar el cierre de la instrucción y decretar apertura de juicio oral, tal y como ya ha solicitado la Fiscalía, para que, una vez las partes presenten sus escritos y alegaciones, se fije la fecha definitiva del juicio.

Todo ello mientras un juez belga debe pronunciarse sobre si admite a trámite la demanda civil que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y cuatro de sus ex consellers interpusieron contra el actual instructor del procedimiento, Pablo Llarena, para forzar su recusación posterior.

Aunque expertos juristas calculan que el juicio no se demorará más allá del otoño, lo cierto es que podría darse cualquier escenario ya que en este momento la causa está parada y los plazos podrían prorrogarse a petición de las partes.

Sólo 18 de los 25 procesados se sentarán en el banquillo por la convocatoria y celebración del referéndum del 1-O, los actos violentos que se desencadenaron y la declaración unilateral de independencia.

Los otros siete, con Puigdemont a la cabeza, se encuentran fugados de la justicia española en situación de rebeldía procesal desde que el juez Llarena retiró las órdenes de detención europeas tras el rechazo de Alemania de entregar al ex president por rebelión.

En lo relativo a la vertiente policial del ‘procés’ será la Audiencia Nacional la encargada de avanzar la causa contra el ex jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero, y sus superiores políticos, el ex director del Cuerpo, Pere Soler, y el ex secretario de Interior, César Puig, todos ellos procesados como presuntos autores de sendos delitos de sedición y pertenencia a organización criminal.

La causa está a la espera de que se presenten los escritos de acusación y defensa y se abra juicio, si bien la fecha concreta para la celebración de la vista está pendiente de determinarse.