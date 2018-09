El Madrid no convoca a Vinicius ante el Adarve por miedo a que le lesionen

Vinicius Junior no jugará ante el Unión Adarve ya que desde el Real Madrid se quiere proteger al futbolista brasileño La idea del club es que solo dispute los partidos del Di Stéfano y que salga cedido en enero a un equipo de Primera

Vinicius no jugará ante el Unión Adarve en el encuentro que este domingo el Real Madrid Castilla disputa en el estadio García de la Mata. Así lo ha decidido Santiago Solari, técnico del filial blanco, que ha optado por proteger al futbolista brasileño, que sí jugó los dos primeros encuentros en Segunda B.

Vinicius, que marcó dos goles en el último partido ante el Atlético de Madrid B en el Cerro del Espino, no está ni tan siquiera convocado, ya que desde el club blanco se considera que este encuentro, correspondiente a la tercera jornada del grupo 1 de Segunda B, no es muy favorable para él. La condición de césped artificial que tiene el García de la Mata, campo perteneciente a la Federación Madrileña de Fútbol y casa del Adarve esta temporada, hace que desde el Real Madrid se tenga especial protección con el delantero brasileño, al que se quiere cuidar y no arriesgar en césped artificial.

Desde el club de Chamartín se quiere proteger a Vinicius Junior y más especialmente tras los últimos acontecimientos en el ‘miniderbi’ ante el Atlético B, donde en varias fases del partido el exjugador del Flamengo, fichado por el Madrid en mayo de 2017, tuvo que sufrir varias entradas, alcanzando el límite de peligrosidad en una acción en la que Tachi, defensa rojiblanco, llegó a morderle tras hacerle una dura entrada.

Partidos en el Di Stéfano hasta una posible cesión

En el Real Madrid no quieren ver más escenas como esas y se tiene pánico a que Vinicius juegue partidos fuera del Alfredo di Stéfano. Algunos jugadores de esta categoría pueden poner en peligro a la perla madridista y se opta por no arriesgar más. La idea principal del club blanco es que el brasileño solo juegue en 2ªB los partidos como local, tal y como hizo ya en su debut ante Las Palmas Atlético en la primera jornada de Liga.

Además, el Real Madrid comienza a barajar varias opciones, como por ejemplo la cesión en enero a un equipo de Primera División en el mercado invernal, preferiblemente a un equipo de la Comunidad de Madrid, para que Vinicius pueda abandonar la 2ªB y hacerse a la máxima categoría. Otra opción es la de seguir en el club si se dieran circunstancias durante los próximos meses, como puede ser la lesión de algún futbolista, algo que abriría las puertas del primer equipo a Vinicius Junior.

El Castilla buscará este domingo (12:00 horas) ante el Unión Adarve seguir con la condición de invicto y sumar tres puntos más que le hagan luchar por los puestos altos de la clasificación. Hasta ahora tiene un total de cuatro puntos, con una victoria a Las Palmas Atlético y el empate ante el Atlético B.