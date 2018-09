Emisphere alcanza un acuerdo con Novo Nordisk para tratar la diabetes tipo 2

Emisphere Technologies anunció este viernes que ha firmado con Novo Nordisk un Acuerdo de Desarrollo y Licencia para comercializar un fármaco que tiene el potencial de tratar la diabetes tipo 2.

Según los términos del acuerdo, Novo Nordisk pagará a Emisphere 10 millones de dólares tras la iniciación de las pruebas de fase II y fase III del producto Oral GLP-1 para la diabetes en previsión de las ventas que se produzcan del fármaco.

“Valoramos mucho nuestra relación de larga data con Novo Nordisk,” dijo Alan L. Rubino, Presidente y Director Ejecutivo de Emisphere.

La plataforma de tecnología de administración de fármacos de amplia base, conocida como Tecnología Eligen utiliza compuestos químicos patentados y sintéticos, conocidos como agentes de entrega, a veces llamados operadores. La tecnología de Eligen permite entregar una molécula terapéutica sin alterar su forma química o integridad biológica.

Emisphere

Emisphere es una compañía biofarmacéutica que se centra en desarrollar y comercializar una entrega única y mejorada de compuestos farmacéuticos, alimentos médicos y suplementos dietéticos utilizando su tecnología Eligen. Estas moléculas y compuestos podrían estar disponibles actualmente o en desarrollo. La tecnología Eligen se puede aplicar a la vía de administración oral así como a otras vías de administración, como bucal, rectal, inhalatoria, intravaginal o transdérmica. La estrategia de la empresa es volver a enfatizar la comercialización de Oral Eligen ® B12, construir nuevas alianzas de alto valor, evaluar las nuevasAlimentos médicos oportunidades comerciales, y promover nuevos usos para la tecnología Eligen.

¿Qué es la diabetes tipo 2?

Con la diabetes tipo 2 el cuerpo no produce suficiente insulina o las células no hacen uso de la insulina. Esto se conoce como resistencia a la insulina. Al principio, el páncreas produce más insulina de lo debido para cubrir la falta de insulina. Pero con el tiempo, el páncreas no puede mantener ese ritmo y no puede producir suficiente insulina para mantener sus niveles de glucosa normales.