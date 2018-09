Rafa Mora y Macarena: reconciliación en aguas de Formentera

No hay curva más hermosa que la de una sonrisa 😁 #happy #smile #formentera #soulsister #love #holidays #summer #ibiza #tv #haters 🖕🏻

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RΔҒΔ MORΔ (@rafamoratete) on Sep 2, 2018 at 4:31am PDT