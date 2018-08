Arrimadas critica el apaciguamiento de Sánchez y advierte que “Torra volverá al choque frontal”

La líder de C´s en Cataluña asegura que Torra "no sabe qué hacer y no tiene alternativa" Denuncia el "fracaso de la política de apaciguamiento del PSOE"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha asegurado que el gobierno de Quim Torra “no sabe qué hacer, volverá al choque frontal porque no tiene alternativa” y ha criticado la política de apaciguamiento de Pedro Sánchez y el PSOE con los que quieren romper España. Arrimadas ha señalado además que que no contribuirá a normalizar lo que está haciendo el presidente de la Generalitat.

En una entrevista en El Periódico recogida por Europa Press, la líder de C´s ha insistido este domingo en que “el separatismo no sabe qué hacer, está improvisando cada día” y ha explicado que piden que se vuelva a aplicar el 155 porque lo que propició su aplicación sigue vigente.

Inés Arrimadas ha criticado la política de apaciguamiento del PSOE: “Está demostrando que es un fracaso” y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de romper el pacto constitucionalista que había para llegar a la Moncloa y de utilizar a los catalanes no independentistas como moneda de cambio.

Torra y el “uso arbitrario” de los Mossos

La también diputada autonómica pone un ejemplo de ese fracaso del gobierno socialista: “La Generalitat de Torra declara que van a atacar al Estado y usa a los Mossos de forma arbitraria para identificar a los que quitan lazos amarillos pero no a los que los ponen. Es evidente quiénes vulneran derechos de los catalanes cada día”,sostiene en la entrevista.

También ha criticado que el independentismo niegue la fractura social, pero después “dicen que hay ataques en la calle, y las dos cosas no pueden ser”, y ha destacado que el nacionalismo siempre rompe las sociedades y provoca una fractura interna.

Preguntada por la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy el 1-O, Arrimadas lo ha calificado de “error de gestión colosal” y ha indicado que el Gobierno cometió el error de confiar en el conseller de Interior, Joaquim Forn, y la consellera de Educación, Clara Ponsatí.