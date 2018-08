La Policía publica el impactante vídeo del tiroteo que acabó con la vida del ex NBA Tyler Honeycutt

El Departamento de Policía de Los Ángeles ha publicado el vídeo en el que se cuenta los detalles del tiroteo en el que murió el ex jugador de la NBA En el mismo se ve como la madre realiza una llamada desesperada y posteriormente la policía realiza varios disparos

El ex jugador de la NBA, Tyler Honeycutt, falleció el pasado 7 de julio en un tiroteo con la Policía después de atrincherarse en su casa con un arma y ahora el Departamento de Policía de Los Ángeles ha publicado un vídeo donde se ven todos los detalles de un suceso que acabó con la vida del jugador que la temporada pasada militó en el Khimki ruso.

Y el vídeo no puede ser más impactante. En el mismo se puede ver como la madre del jugador llama a la Policía alertando de lo que sucedía con su hijo y posteriormente como las fuerzas especiales acuden al domicilio de este y abren fuego debido a que la estrella de la Euroliga estaba atrincherado en su casa con un arma.

Según el informe policial, el jugador murió al dispararse a si mismo con un arma. Pero la versión de la madre del ex jugador de la NBA es distinto. “Llamé a la Policía. Vinieron y mataron a mi hijo. Él estaba deprimido, pero me aseguró que nunca se lastimaría a sí mismo porque sabía que entonces me haría daño a mí. Me lo prometió”, dijo en su día la madre del jugador.