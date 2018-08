Lewandowski: “Pensé en marcharme, pero ahora estoy de corazón en el Bayern”

Lewandoswki ha confirmado en una entrevista en 'Sport Bild' que pidió marcharse pero que se quedará en el Bayern Ha dejado claro que ahora "está de corazón" en el Bayern.

Robert Lewandowski no se marchará del Bayern de Múnich este verano. El delantero polaco ha confirmado en una entrevista concedida a Sport Bild que al final de la pasada temporada pidió marcharse del Bayern por que el club no le defendió pero que ahora está otra vez de corazón en el conjunto bávaro.

Y es que el ariete que ha sonado para el Real Madrid ha reconocido que pidió a su representante que negociara su marcha con el Bayern cuando fue criticado en los meses de abril-mayo y el club no le protegió.”En abril y mayo estuve en la mira de prácticamente todos los críticos. No sentí protección del club, me sentí solo. En dos o tres partidos importantes no marque y es que como si alguien hubiera dado la orden: fuego contra Lewandowski. Nadie salió en mi defensa, tampoco ninguno de los jefes“.

“Era como si yo llevara una sola temporada en el Bayern y no tuviera crédito alguno. Por eso pensé en marcharme“, afirmó el delantero. Ante esta situación, el Bayern no accedió a negociar con ningún club y eso es algo que valoró de forma muy positiva Lewandowski.”Pude ver que soy muy importante para el club. El Bayern no quiso entrar en negociaciones con ningún club y no quiso hablar con nadie. Eso demuestra el tamaño y la estabilidad de este club. Fue cuando me dije: ‘quiero devolver todo esto al club’. Tengo tres años de contrato y nunca me pelearé con el club. No perderé más el tiempo pensando en otros países”, confirmó.

Por ello, el delantero ha dejado claro que: “Estoy otra vez de corazón en el Bayern, he sentido el apoyo de los aficionados y me he dado cuenta que aquí me quieren todavía. Nunca me declararé en huelga, nunca me enfrentaré al club y ya no pienso para nada en otras ligas“.