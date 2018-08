La aterradora historia de Shiva N’Zigou, el futbolista que ‘sacrificó’ a su madre para relanzar su carrera

Shiva N'Zigou, que militó en la liga francesa durante 5 temporadas, confesó sus pecados en una iglesia evangélica de su país Además, confirmó que falsificó su partida de nacimiento y que tuvo relaciones con su hermana

Hace años que se retiró, pero el futbolista Shiva N’Zigou sigue siendo noticia después de que se haya convertido en viral un vídeo publicado por la televisión cristiana TV2Vie conde confiesa todos sus pecados en una ‘ceremonia de confesión’ en una iglesia evangélica de su país, Gabón.

La historia ha dado la vuelta al mundo porque en la misma confiesa que ‘sacrificó’ a su madre para relanzar su carrera, que falsificó su partida de nacimiento y que incluso tuvo relaciones de incesto con su hermana y con su tía.

El sacrificio de su madre

“Mi madre está muerta y quiero confesar que fue sacrificada. Firmé muchos contratos y mi padre quería todo el dinero para él. Me dijo que iba a matar a mi madre. Yo me negué, pero lo hizo igual. Y lo hizo con el fin de que su espíritu me ayudase a avanzar en mi carrera futbolística”

Falsificación de la partida de nacimiento

“Tengo cinco años más. Mentí sobre mi edad cuando nos fuimos a Francia”

Grand espoir #gabon-ais et du @FCNantes aux début des années 2000, Shiva Nzigou avoue dans une vidéo (confession): Avoir réduit son âge de 5 ans

Avoir couché avec des hommes et sa soeur

Sacrifié sa mère, pour qu'il réussisse dans le #foot Combien en sont passé par là?#Afrique pic.twitter.com/9G4ceSekZW — Freddhy Koula (@FreddhyKoula) August 16, 2018

Relaciones con su hermana

“Cuando era más joven, tuve relaciones en dos ocasiones con mi tía. También lo hice con mi hermana. Luego me acosté con un amigo. Luego también tuve relaciones con un hombre”.